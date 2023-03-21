«مرسول» تشارك في معرض ديارنا عربية وتتيح خصومات على توصيل المعروضات

أعلنت شركة مرسول مصر مشاركتها في معرض “ديارنا عربية”، الذي يقام لأول مرة في مصر بمشاركة 7 دول عربية، وذلك خلال الفترة من 16 مارس وحتى 20 إبريل 2023، ويقام على مساحة 3000 متر مربع بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

ويعد معرض “ديارنا عربية” المعرض الثالث الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي خلال الربع الأول من 2023، ويفتح أبوابه للجمهور والدخول مجانا من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء، ويستمر بالعمل حتى الساعة 3 فجرا خلال أيام شهر رمضان الكريم.

وبهذه المناسبة، أعرب كريم جمال مدير مرسول مصر، عن سعادته بالمشاركة في معرض “ديارنا عربية” بجناح خاص للشركة، مؤكدًا أن مشاركة مرسول تأتي في إطار قصة النجاح المشتركة التي حققتها مؤخرا الشركة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في إطار مبادرة طريقك أمان التي أثرت بشكل كبير في حياة مناديب التوصيل وساهمت في حمايتهم من مخاطر الطرق أثناء عملهم.

وأشاد كريم جمال بالجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي للمساهمة في التمكين الاقتصادي لمختلف الفئات داخل المجتمع المصري بالإضافة لدورها في دعم المشروعات الصغيرة وتوطين الصناعة المصرية الأصيلة، مشيرًا إلى أن مرسول تحمست للمشاركة في معرض “ديارنا” عربية” لما يمثله من فرصة للترويج للمنتجات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية ودوره في النهوض بقطاع الصناعات الحرفية والتراثية العربية، وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال.

وتابع جمال، أن مرسول مصر تقدم عروضا خاصة للعارضين والزائرين لمعرض “ديارنا عربية”، بما في ذلك خصومات على توصيل المنتجات للزائرين في مختلف أنحاء القاهرة الكبرى.

ويقام معرض ديارنا عربية بمنطقة 6 أكتوبر ويركز على العبايات العربية بنوعيها (حريمي – رجالي) والتي تتنوع بين الحداثة والتراث، وكذا اكسسوارات العبايات التي تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق، كما سيحتوي المعرض على منتجات الخيامية والفوانيس وديكورات وزينة رمضان ومنتجات رمضان خاصة البلح، والتوابل والبخور والعطور والقهوة العربية والتي تحظى بذوق مميز وقبول عالي لدى المجتمع المصري وهو ما تم لمسه خلال معرض ” بيت العرب”.

ويبلغ عدد المنتجين المشاركين في المعرض 150 عارضا من العرب والمصريين و75% منهم من السيدات، هذا إلى جانب مشاركة عدد من شباب رواد الأعمال ومصممي الأزياء المصرية التراثية بلمسة عصرية، كما سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والترفيهية على هامش المعرض، مشيرة إلى ما تمثله المعروضات التراثية من قوة ناعمة لمصر، بجانب أن مشاركة العارضين بمنتجاتهم المختلفة تكسبهم المزيد من الخبرة والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.