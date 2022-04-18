تستهدف شركة مرسول، العاملة في خدمات التوصيل عند الطلب Delivery On-Demand زيادة عدد عملائها المسجلين على منصتها الإلكترونية فى مدينة القاهرة الكبري بنهاية العام الجاري إلى 3 ملايين عميل.

وقال كريم جمال، مدير الشركة في مصر، إن منصة مرسول تخدم حاليا 1.7 مليون عميل كما تخطط لإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني على التطبيق فى مصر قريبا، موضحا أن الشركة تسعى لتوقيع مزيد من الشراكات خلال المرحلة المقبلة بهدف إتاحة محفظة متنوعة من الخدمات للعملاء وتقدم الشركة خدماتها حاليا في 11 محافظة، منها القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، والغربية، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

وأكد جمال على هامش حفل الإفطار السنوي الذي عقدته الشركة أمس الأحد أن مرسول تنظر إلى مصر كبوابة للعبور لأسواق أفريقيا ، لافتا إللا أن الشركة تطمح فى الوصول إلى كل منزل بمصر لسد جميع احتياجات أفراد الأسرة المصرية فى المأكولات والمشروبات وغيرها.

وألمح إلى أن نجاح مرسول يعتمد على 4 عناصر أساسية هي الموظف ومندوب التوصيل والعميل وشريك العمل، مبينا أن الشركة وقعت مجموعة من الشراكات مع علامات تجارية مشهورة فى بيع الأسماك المملحة ( رنجة وفسيخ ) فى إطار الاستعدادات لأعياد شم النسيم.

وقدر إجمالي عدد مندوبي التوصيل لدي الشركة بأكثر من 150 ألف مندوب على مستوي محافظات الجمهورية وتستهدف الوصول إلى مليون مقدم خدمة توصيل في مصر خلال 5 سنوات، من خلال نموذج عمل يضمن لمندوبي التوصيل تحقيق الربحية المناسبة لحجم المجهود الذي يبذلونه من أجل أداء الخدمة التي ينتظرها مستخدمو التطبيق.

بدأت مرسول عملها داخل مصر عام 2019، وتساهم حاليًّا في توصيل الطلبات بين أطراف المنظومة اعتمادًا على نموذج التوصيل المباشر من نقطة إلى نقطة أخرى، ويقوم خلالها مقدم خدمة التوصيل بالاتفاق مع العميل على التفاصيل كافةً، ويتمُّ ذلك حاليًّا داخل 10 مدن مصرية، وتعتزم الشركة التوسع في خدمات الدعم الفني لضمان حصول العملاء على أفضل خدمة ممكنة، بجانب الاستثمار في إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني قريبًا، بجانب الدفع النقدي عند الاستلام.