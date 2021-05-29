رياضة

مرزوق محمد علي يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد المصري للجودو

نائب رئيس الإتحاد المصري للجودو وعضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية للأعمال الكهروميكانيكية MRZ
الصاوي أحمد 12:53 ص, الأحد, 30 مايو 21 12:53 ص, الأحد, 30 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك


أعلن مرزوق محمد علي، نائب رئيس الإتحاد المصري للجودو وعضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية للأعمال الكهروميكانيكية MRZ ، عن ترشحه لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو .

وأضاف مرزوق محمد علي، خلال بيان صحفي ، أنه سوف يعلن عن أعضاء قائمته بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة ، موضحا أنه سيركز علي الشباب المؤهلين للقيادة ويتمتعون بالكفاءات القادرة على تولّي المسؤولية .

اقرأ أيضا  الأهلي بطلًا للسوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه (فيديو)

وتعهد مرزوق محمد علي، بتطوير شامل من أجل البناء والتنمية والتطوير في منظومة اللعبة ، علاوه علي إعداد خطة لإحداث طفرة غير مسبوقة في رياضة الجودو خلال الفترة المقبلة .

وناشد مرزوق محمد علي ، جميع أعضاء الجمعية العمومية المحترمين بالاختيار بدقة لمن سيمثلهم من أجل تحقيق الغرض وهو نشر اللعبة أولا واستعادة الهيبة للجودو المصري من جديد عالميا وقاريا.

اقرأ أيضا  الأهلي بطلًا للسوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه (فيديو)

واستطاع مرزوق محمد على، من أن يضع لمساته القيادية فى المجال الرياضي كونه نائب رئيس الإتحاد المصري للجودو من الحصول علي منصب لمصر في الاتحاد الافريقي للجودو بتوليه منصب رئيس التسويق بالاتحاد الافريقي للجودو بالتذكيه وذلك علي هامش اجتماع الاتحاد الافريقي الذى عقد خلال يناير 2020 بدولة مالي .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

الأهلي بطلًا للسوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه (فيديو)

محمد بدر 8:09 م, الجمعة, 28 مايو 21

رغم خسارته لقب الليجا.. ريال مدريد أغلى علامة تجارية بين أندية كرة القدم (فيديو)

شريف عيسى 6:59 م, الأحد, 23 مايو 21

محمد صلاح ينافس على الفوز بـ«الحذاء الذهبي» ضد هارى كين

خالد بدر الدين 12:06 ص, الأحد, 23 مايو 21

مانشستر يونايتد يستضيف ليفربول الليلة في قمة إنجليزية ساخنة

المال - خاص 5:42 م, الخميس, 13 مايو 21

إيقاف شيكابالا مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي

إسلام مصطفى 1:49 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

بأقدام صلاح محسن وفرجاني ساسي.. تعادل مثير بين الأهلي والزمالك في القمة 122

المال - خاص 11:35 م, الأثنين, 10 مايو 21