مرزوق محمد علي يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد المصري للجودو

أعلن مرزوق محمد علي، نائب رئيس الإتحاد المصري للجودو وعضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية للأعمال الكهروميكانيكية MRZ ، عن ترشحه لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو .
وأضاف مرزوق محمد علي، خلال بيان صحفي ، أنه سوف يعلن عن أعضاء قائمته بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة ، موضحا أنه سيركز علي الشباب المؤهلين للقيادة ويتمتعون بالكفاءات القادرة على تولّي المسؤولية .
وتعهد مرزوق محمد علي، بتطوير شامل من أجل البناء والتنمية والتطوير في منظومة اللعبة ، علاوه علي إعداد خطة لإحداث طفرة غير مسبوقة في رياضة الجودو خلال الفترة المقبلة .
وناشد مرزوق محمد علي ، جميع أعضاء الجمعية العمومية المحترمين بالاختيار بدقة لمن سيمثلهم من أجل تحقيق الغرض وهو نشر اللعبة أولا واستعادة الهيبة للجودو المصري من جديد عالميا وقاريا.
واستطاع مرزوق محمد على، من أن يضع لمساته القيادية فى المجال الرياضي كونه نائب رئيس الإتحاد المصري للجودو من الحصول علي منصب لمصر في الاتحاد الافريقي للجودو بتوليه منصب رئيس التسويق بالاتحاد الافريقي للجودو بالتذكيه وذلك علي هامش اجتماع الاتحاد الافريقي الذى عقد خلال يناير 2020 بدولة مالي .