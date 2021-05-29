مرزوق محمد علي يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد المصري للجودو



أعلن مرزوق محمد علي، نائب رئيس الإتحاد المصري للجودو وعضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية للأعمال الكهروميكانيكية MRZ ، عن ترشحه لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو .

وأضاف مرزوق محمد علي، خلال بيان صحفي ، أنه سوف يعلن عن أعضاء قائمته بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة ، موضحا أنه سيركز علي الشباب المؤهلين للقيادة ويتمتعون بالكفاءات القادرة على تولّي المسؤولية .

وتعهد مرزوق محمد علي، بتطوير شامل من أجل البناء والتنمية والتطوير في منظومة اللعبة ، علاوه علي إعداد خطة لإحداث طفرة غير مسبوقة في رياضة الجودو خلال الفترة المقبلة .

وناشد مرزوق محمد علي ، جميع أعضاء الجمعية العمومية المحترمين بالاختيار بدقة لمن سيمثلهم من أجل تحقيق الغرض وهو نشر اللعبة أولا واستعادة الهيبة للجودو المصري من جديد عالميا وقاريا.

واستطاع مرزوق محمد على، من أن يضع لمساته القيادية فى المجال الرياضي كونه نائب رئيس الإتحاد المصري للجودو من الحصول علي منصب لمصر في الاتحاد الافريقي للجودو بتوليه منصب رئيس التسويق بالاتحاد الافريقي للجودو بالتذكيه وذلك علي هامش اجتماع الاتحاد الافريقي الذى عقد خلال يناير 2020 بدولة مالي .