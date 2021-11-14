«مرزوق للإنشاءات» تشارك «MOT» لتأسيس مشروع ووتر فرونت بورسعيد

دخلت شركة مرزوق للإنشاءات والتنمية فى شراكة مع «MOT» للاستثمار والتنمية، التابعة لوزارة النقل، لإنشاء مشروع «ووتر فرونت» بمدينة بورسعيد، بتكلفة استثمارية تقارب 400 مليون جنيه.

قال إسلام مرزوق، الرئيس التنفيذى لشركة مرزوق للإنشاءات، انها دخلت منذ فترة فى مفاوضات مع MOT لاقتناص قطعة أرض مساحتها 2475 مترا بوسط مدينة بورسعيد، وبالفعل تم إسناد تطوير وتنمية الأرض لشركة مرزوق.

وأكد «مرزوق» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أنه سيتم استغلال قطعة الأرض فى إنشاء مشروع «ووتر فرونت» متعدد الاستخدام، ويضم 4 مبانٍ بارتفاع أرضى و9 أدوار، منها مبنى مخصص للنشاط الطبى يتضمن مستشفى، أما المبانى المتبقية فستخصص للأنشطة التجارية والإدارية.

وأوضح أن المساحة البنائية للمشروع تبلغ 25 ألف متر، ومن المخطط أن تصل مدة التنفيذ إلى 4 سنوات ونصف، وتبدأ مساحات الوحدات من 60 إلى 400 متر؛ كما تم التعاقد مع المكتب الأمريكى مورتر ديزاين لوضع المخطط العام.

ولفت «مرزوق» إلى أن الشركة تستهدف تسويق وبيع %30 من المشروع خلال العام القادم؛ فى حين تتخطى المبيعات المستهدفة حاجز 680 مليون جنيه.

وذكر أن شركة مرزوق للإنشاءات تعمل فى السوق المصرية منذ عدة سنوات، واتجهت مؤخرًا لإضافة نشاط التطوير العقارى، وتطمح فى تكرار تجربة الشراكة مع وزارة النقل والحصول على أراضٍ أخرى.

وأوضح «مرزوق» أن الأعمال الجارى تنفيذها من خلال ذراع المقاولات وصل حجمها إلى 500 مليون جنيه خلال العام الحالى، يتم تنفيذها لعدة مطورين منهم الفطيم العقارية وإعمار مصر وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وظهرت شركة MOT للاستثمار والتنمية، إحدى الأذرع الاستثمارية لوزارة النقل، مؤخرًا على الساحة بين كبار المطورين العقاريين، خاصة أنها جهة حكومية تتولى إدارة أصول أكبر المرافق الخدمية فى الدولة، ممثلة فى هيئة سكك حديد مصر.

ومع بداية 2017 أخذ اسم MOT يتردد كثيرًا، خاصة على ألسنة وزراء النقل، كون رهانهم الأول على زيادة إيرادات السكة الحديد سيتم من خلالها بعدما أوكل إليها وضع مخطط استغلال أصول المرفق.