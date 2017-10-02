مرزوق: توقيع اتفاقية محطة صب جاف نهاية العام

بطاقة 55 مليون طن قطاع التشييد أسهم فى تنشيط 100 صناعة ووفر 3 ملايين فرصة عملبدور إبراهيم – رضوى عبد الرازق قال اللواء بحرى محفوظ مرزوق، اللواء بحرى نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس, إن الهيئة وضعت على عاتقها توفير فرص استثمارية لصناعات مستلزمات مواد البناء والتشييد وتس

بطاقة 55 مليون طن

قطاع التشييد أسهم فى تنشيط 100 صناعة ووفر 3 ملايين فرصة عمل

بدور إبراهيم – رضوى عبد الرازق



قال اللواء بحرى محفوظ مرزوق، اللواء بحرى نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس, إن الهيئة وضعت على عاتقها توفير فرص استثمارية لصناعات مستلزمات مواد البناء والتشييد وتسهيل مهام نقل مستلزمات المواد الخام التى يتم استيرادها، وذلك بالتزامن مع خطة الدولة للاهتمام بقطاع التشييد والاستثمار العقارى.

وأشار خلال مؤتمر الأهرام للاستثمار العقارى الأول، إلى أن قطاع البناء والتشييد استطاع فى السنوات الماضية تحقيق أعلى نسبة من النمو فى الناتح المحلى الإجمالى وفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى دوره فى تنشيط ما يقرب من 100 صناعة.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية بالهيئة تشمل 6 موانئ، منها 3 على البحر الأحمر و3 على البحر المتوسط، وظهير مباشر للموانئ يشمل مناطق صالحة للاستثمارات الصناعية واللوجيتسية وغيرها من الصناعات، مشيرا إلى أن توافر الموانئ سيسمح بتنشيط صناعات العديد من مواد البناء، ومنها الحديد والأسمنت، حيث يتم تخفيض تكلفة نقل الطن بنسبة من 26 إلى 30%، بالإضافة إلى تقليل تكلفة التخزين بنسبة 14 إلى 15%.

ولفت إلى أنه من المقرر توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات الكبرى لتنفيذ محطة صب جاف بطاقة 5.5 مليون طن بنهاية العام وسيتم الانتهاء منها خلال 2020 وذلك لتوفير تنمية فى صناعات الاسمنت والفحم.

ودعا المستثمرون خلال المؤتمر للاستثمار بالمنطقة الجنوبية والتى تشهد اهتماما بالبنية الاساسية والطرق والسكك الحديدية والتى تتصل بالعديد من المناطق منها العاصمة الاداري والجلالة وساحل البحر الاحمر.