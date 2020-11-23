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«مرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط العمران».. مجلس المحافظين يستعرض الاشتراطات البنائية الجديدة

في نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء أن يتولى كل محافظ دراسة الاشتراطات التي تم عرضها،
صفية حمدي 2:10 م, الأثنين, 23 نوفمبر 20 2:10 م, الأثنين, 23 نوفمبر 20

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استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان في اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الضوابط والاشتراطات البنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية إلى حين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وقال الدكتور عاصم الجزار في مجلس المحافظين إن هذه “المرحلة الإنتقالية” ستكون 6 أشهر، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف تلك إلى وضع الإشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة إستصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.

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وأوضح أن المرحلة الإنتقالية سوف تشهد تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الإستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.

إضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح علي مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

وقال الوزير إن الضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية التي يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها، تتضمن ما يجب الالتزام به عند استكمال أعمال البناء على مستوى محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بالإرتفاعات ونسب البناء، والتنسيق الحضاري، والإستعمالات والتقسيمات المُعتمدة.

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وسوف تحدد بصورة واضحة، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، واستخراج تراخيص البناء، وصلاحية المبنى للإشغال، إلى جانب تحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسئولياتها، وكذلك أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط هذه المنظومة وحوكمتها.

وقال وزير التنمية المحلية إن ما شرحه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتفصيل، نتاج ورش عمل من مختلف المسئولين من جهات عدة.

وأكد ضرورة التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الإشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة.

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وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه خلال الـ 6 أشهر بالفترة الإنتقالية، سوف يضعون أيديهم على كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لنصيغ لها حلولاً، ثم يتم وضعها في الإشتراطات النهائية، بدلاً من المؤقتة الحالية، التي تم الانتهاء منها.

وفي نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء أن يتولى كل محافظ دراسة الاشتراطات التي تم عرضها، وإرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية التي سيتم عرضها قريباً على رئيس الجمهورية.

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بقلم صفية حمدي

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