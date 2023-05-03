مرتفعا إلى 5.10% من الناتج المحلي.. عجز الموازنة المصرية يسجل 501 مليار جنيه خلال 8 أشهر

سجل العجز الكلي للموازنة المصرية 5.10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري 2022 -2023، مقارنة بـ 4.64% الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

وبلغت قيمة العجز خلال الفترة المذكورة (يوليو 2022 – فبراير 2023) ما قيمته 501.482 مليار جنيه، مقارنة بـ 368.137 مليار جنيه الفترة المثيلة.

ويرجع ارتفاع العجز بشكل أساسي إلى الفجوة بين الإيرادات والمصروفات خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت الأولى نحو 807 مليار جنيه، والأخيرة 1.3 تريليون جنيه.

وشكلت الضرائب النسبة الأكبر من الإيرادات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي، فيما هيمنت أجور وتعويضات العاملين على النسبة الأكبر من المصروفات.