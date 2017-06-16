مرتضي منصور يعد ستانلي بالبقاء في الزمالك

عقد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع النيجيري ستانلي أوهاويتشي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، والمعار من وادي دجلة لنهاية الموسم الجاري.

وأكد منصور أنه يرغب في شراء ستانلى بصورة نهائية من ناديه، موضحًا أن هناك اتصالات مع إدارة وادى دجله، متمثلة في المهندس ماجد سامي مالك النادي، لتخفيض المبلغ المطلوب لشراء اللاعب، والمقدر بمليون ونصف المليون دولار.

كان البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للزمالك، قد أخبر إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور، برغبته في بقاء اللاعب، الذي استطلع بدوره خلال جلسة اليوم رأي اللاعب، وأكد رغبته في البقاء بميت عقبة، بشرط تخليصه من وادي دجلة.