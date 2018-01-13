مرتضي منصور: لو فزت بالرئاسة سأغلق الفيسبوك وأترك الزمالك

أحمد صبرىقال مرتضي منصور عضو مجلس النواب والمرشح المحتمل للإنتخابات الرئاسية إن أول قرار سيتخذه حال فوزه بالإنتخابات هو إغلاق موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك نهائيا. جاء ذلك فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤليتى على قناة صدي البلد، أعلن خلالها اعتزامه الترشح للرئاسةوأشار إلى أن لد

أحمد صبرى

قال مرتضي منصور عضو مجلس النواب والمرشح المحتمل للإنتخابات الرئاسية إن أول قرار سيتخذه حال فوزه بالإنتخابات هو إغلاق موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك نهائيا.

جاء ذلك فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤليتى على قناة صدي البلد، أعلن خلالها اعتزامه الترشح للرئاسة

وأشار إلى أن لديه مؤيدون كثر فى جميع المحافظات المزمع اجراءها فى نهاية مارس المقبل، مؤكدا أنه لديه برنامج متكامل للإصلاح وسيعرضه على الناخبين اثناء زيارته للمحافظات.

وأوضح أنه سيترك رئاسة نادى الزمالك حال فوزه كما أنه سيغير نظام التعليم وسيحافظ على اتفاقية كامب ديفيد ولن يعترف بدولة قطر كما سيخاطب الرئيس الأمريكي ب”المجنون”.