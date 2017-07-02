مرتضى يقيل إيناسيو من تدريب الزمالك بالتليفون

علي المصري أخطر مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هاني زادة عضو مجلس القلعة البيضاء، ورئيس بعثة فريق الكرة في زيمبابوي، هاتفيًا بإقالة البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للزمالك، من منصبه عقب خسارته المدوية أمام كابس يونايتد. وسقط الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام مضيفه الزيمب

علي المصري



أخطر مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هاني زادة عضو مجلس القلعة البيضاء، ورئيس بعثة فريق الكرة في زيمبابوي، هاتفيًا بإقالة البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للزمالك، من منصبه عقب خسارته المدوية أمام كابس يونايتد.

وسقط الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام مضيفه الزيمبابوي، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من لقاءات المجموعة الثانية، من دور الستة عشر “المجموعات”، لدوري أبطال أفريقيا.

وتعقد موقف الزمالك في المجموعة، بعدما تراجع للمركز الرابع في جدول الترتيب، عقب تجمد رصيده عند 5 نقاط، ويستلزم تأهله فوزه علي أهلي طرابلس الليبي، الأحد المقبل، شرط فوز أو تعادل اتحاد العاصمة الجزائري مع كابس يونايتد، وفوز بطل زيمبابوي يطيح بالزمالك وأهلي طرابلس من البطولة.