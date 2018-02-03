مرتضى يرفض محاولات الصلح مع التوأم.. ويهاجم ممدوح عباس

علي المصري رفض مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أي مبادرات للصلح وفتح صفحة جديدة مع التوأم حسن، في ظل تجاوزهما وتطاولهما الدائم في حق الزمالك والخروج على النص بشكل مبالع فيه، وتخطي جميع الخطوط الحمراء، طوال الفترة الماضية.وأكد رئيس الزمالك أنه لا مجال للصلح مع من يتطاول ويتجاوز في

علي المصري



رفض مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أي مبادرات للصلح وفتح صفحة جديدة مع التوأم حسن، في ظل تجاوزهما وتطاولهما الدائم في حق الزمالك والخروج على النص بشكل مبالع فيه، وتخطي جميع الخطوط الحمراء، طوال الفترة الماضية.

وأكد رئيس الزمالك أنه لا مجال للصلح مع من يتطاول ويتجاوز في حق الزمالك، وأنه لن يترك حق النادي، مؤكدًا أن القلعة البيضاء أكبر من أي شخص.

وفي سياق آخر أبدى مرتضى منصور، دهشته من هجوم ممدوح عباس رئيس النادي اﻷسبق، على مجلس الإدارة والجهاز الفنى لفريق الكرة اﻷول بقيادة إيهاب جلال، بحجة تراجع نتائج الفريق، ومطالبة جلال بالرحيل عن تدريب النادي.

وأشار منصور إلى أنه في ظل وجود عباس ومجلسه، لم يحقق النادى أى بطولات، والهزائم كانت تلاحق الفريق محليًا وإفريقيًا، بخلاف الانهيار المدوي في بقية الالعاب الفردية والجماعية.

واختتم رئيس نادي الزمالك، أن ممدوح عباس ترك النادى مديونًا، وتورط في مستحقات مالية للاعبين المصريين والأجانب، في الوقت الذى تتواجد بخزينة النادي في الوقت الراهن 208 ملايين جنيه.