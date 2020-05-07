مرتضى منصور يهاجم «عباس»: «لست مسؤولًا لتتحدث عن عودة الدوري»

شنَّ المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، هجومًا حادًا على ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، بعد تصريحات الأخير بشأن استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز، خلال الفترة المقبلة، عقب توقفه لأكثر من شهر ونصف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مرتضى منصور ، خلال تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ممدوح عباس ليس له أي صفة أو صلة بنادي الزمالك بعد شطب عضويته، فكيف له أن يتحدث من الأساس عن موقف بطولة الدوري».

وأضاف: «أنت لم تكن رئيسًا للنادي بل كنت مجرد مسؤول عن لجنة بالتعيين من أجل تيسير الأعمال، ولكنك لم تأتي من خلال الجمعية العمومية المحترمة».

وتابع: «التاريخ لن يذكرك يا عباس لأنك في مزبلته أنت كنت فاشل بكل المقاييس، أحب أن أذكرك بماضيك الأسود وبالضرر الكبير الذي سببته لنادي الزمالك من ضياع بطولات وتسريح فرق ولاعبين على أعلى مستوى».

واستكمل مرتضى منصور هجومه : «لو كنت ترغب في استئناف بطولة الدوري عليك أولا إعادة الاموال المهدرة في عهدك التي تقدر بمليار جنيه ، و التي أكدها تقرير هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات».

واختتم حديثه: «لا أريد أن اسمع صوتك نهائيًا ، عليك أولا إعادة أراضي الدولة المنهوبة ، و دفع الضرائب المتأخرة لأكثر من 18 شركة تمتلكها قبل أن تتحدث عن عودة الدوري».