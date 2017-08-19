مرتضى منصور يكشف موعد انتخابات الزمالك

- رئيس القلعة البيضاء: الجمعيات العمومية تشهد انضباط لا مثيل له في الزمالك - شرح فى المؤتمر الصحفى أهم ما في اللائحة ووجه رسالة لوزير الرياضة - المجلس يتكون من 9 أفراد .. و8 شروط للترشح في انتخابات الزمالكعلى المصرى:قال المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن اللائحة الخاصة بالناد

– رئيس القلعة البيضاء: الجمعيات العمومية تشهد انضباط لا مثيل له في الزمالك

– شرح فى المؤتمر الصحفى أهم ما في اللائحة ووجه رسالة لوزير الرياضة

– المجلس يتكون من 9 أفراد .. و8 شروط للترشح في انتخابات الزمالك



على المصرى:



قال المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن اللائحة الخاصة بالنادي اجتهاد من البشر، وأنهم حاولو علي قدر المستطاع، عدم الخروج عن القانون الذي قمت أنا بعملة، أما بخصوص اللائحة الاسترشادية، فقد شدد على أنها من البشر أيضا.

وأضاف علي هامش المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادى للحديث عن اللائحة، وآخر مستجدات الأمور بها: “كنت معترض علي اللائحة الاسترشادية بمجلس النواب، وكان رد رئيس المجلس، أنني من الممكن أن أقوم بعمل لائحة تخص النادي.

وأكد رئيس الزمالك، أن الجمعيات العمومية في الوقت السابق كانت تشهد أعمال بلطجة، أما التى أقيمت في عهدة، فشهدت تنظيما مثاليا، لم يشهدة النادي من قبل، والكل يشهد علي هذا الأمر من أعضاء النادى، علي عكس الجمعيات السابقة، التي كانت تشهد عنف وبلطجة .

وأوضح منصور، أنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة القلعة البيضاء يوم 2 نوفمبر القادم، وشدد منصور علي أن الانتخابات، ستكون يوم 23 و24 نوفمبر القادم، وأنه يتمني من أعضاء العمومية المجئ يوم 25 للنادي، من أجل الجمعية العمومية الخاصة، ولهم الحرية في الاختيار بنعم أو لا.

وكشف عن أهم ما في اللائحة للجمعية العمومية، وأنه لن يسمح لأي جهة أن تراقب النادي الا الجهة المختصة، وهى مديرية الشباب والرياضة، وبالنسبة للتحكيم المادة 67، قال: “لو سيدة مطلقة أو أم مقيمة مع أبنها، أدينا لمجلس الإدارة سلطة لأن بيكون في حالات استثنائية”.

وأردف: “عضويات عامله بدون مقابل لأسرة الشهداء مجانا”، وأضاف: “العضو في اللائحة الشرفية أضفنا أنها ستكون للحالات الإنسانية”، وشرح: “شقيقة لعضو ولا تملك عضوية، لابد من حضورها النادي لتكون مع شقيقها، وكل تلك الحالات المشابهه”.

وأكمل مرتضى منصور، أنه تم منع إنشاء مباني إلا بعد التراخيص، وممنوع إبرام عقود طويلة إلا بعد موافقة الجهة المسؤولة، وقال أن الجهة الإدارية هى الوحيدة المسؤولة عن النادي، بناء على المادة رقم 1 من القانون، وذلك لتوحيد الجهة الرقابية على النادي.

وأشار رئيس القلعة البيضاء، إلى أن اللجوء لمركز التسوية والتحكيم، يتم وفقا لشرطين أن يتواجد شرط في العقد باللجوء للتحكيم، أو أن تتضمن اللائحة وجود شرط باللجوء للتحكيم، وفي حالة عدم وجود شرط في العقود يتم اللجوء للقضاء العادي.

وعن كيفية الأدلاء بالأصوات، أوضح أن عضو النادي، لابد أن يسدد قيمة العضوية، قبل أسبوع من الانتخابات، ليتمكن من الأدلاء بصوته، قائلا: “أي نادي بيلزمك تنتظر سنة واحدة، العضو الذي يسدد قبل الجمعية العمومية بأسبوع من حقة يشارك”، وأتم : “الجمعية العمومية تجتمع في مقر النادي الرئيسي بعد عام من تعيين المجلس، و سيتم دعوتها قبل الانتخابات بحد أقصى 30 يوم من أجل الاستقرار”.

وناشد منصور، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بعمل العمومية للائحة الاسترشادية في يوم واحد فقط، ولكن باقتراح بمد المدة من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة بدلا من السابعة بسبب صلاة الجمعة “العمومية القادمة”.

وأشار منصور إلى المادة 15 أهم بند، قائلا: “مجلس الإدارة يتنازل عن كل اختصاصاته، وهذا لم يحدث في أي نادي قبل أسبوع من انعقاد الجمعية العمومية، ويتم تسليم النادي للجنة، وهتبقي عضو عامل عادي”، مشيرا: “أتحدى أي نادي أنه يتنازل عن الصلاحيات، قبل أهم مرحلة للنادي، وذلك لضمان الشفافية”.

وشدد رئيس الزمالك، يمتنع على أي موظف أو عامل في النادي، يروج أو يعمل دعايا لرئيس النادي الحالي أو أعضاء مجلس الإدارة أو أي مرشح يتعرض للفصل، وحتى أي مدير فني أو إداري أو لاعب.

وأعلن منصور، أن اللائحة تنص علي تشكيل المجلس، ليتكون من رئيس للنادي ونائبين، وأحدهم للشئون الرياضية، والأخر للشئون المالية، بالإضافة إلى أمين صندوق و5 أعضاء مجلس إدارة، وأوضح: “أما بخصوص بطلان الأصوات، يكون حسب البند في الانتخابات، وهو أمر منفصل، مؤكدا أنه من الممكن أن يكون البطلان خاص باختيار الرئيس، ولكن الأعضاء صحيح”.

وأضاف رئيس الزمالك، إلى أن أي شطب في بطاقة الانتخابات أو وضع إشارة تدل على العضو أو اختيار أكثر من العدد المطلوب في الترشيح كاختيار ٦ أعضاء يبطل الصوت، وفي حالة اختيار ٤ يكون الصوت سليم.

وأكد أنه لم يفرض أحد رأيه على النادي في لائحته، وأطالب أعضاء النادي الحضور للجمعية العمومية والتصويت، سواء بالرفض أو القبول، وأنه لا يوجه الأعضاء للتصويت بنعم أو لا، وسيتم بتعليق اللائحة في النادي لتكون أمام الأعضاء، وشدد على أن الزمالك يستحق لائحة محترمة على أعلى مستوى.

وأضاف أن مجلس الإدارة، ملتزم بإرسال لأعضاء الجمعية العمومية البرنامج الانتخابي لكل عضو عبر البريد الإلكتروني، وللعناوين الخاصة به في منزله، ولن يتم السماح لإقامة أي ندوات بالنادي أو توزيع منشورات، وأوضح : “تنعقد الجمعية العمومية على يومين، الأول من التاسعة صباحا وحتى العاشرة يوم 23 نوفمبر، ولن يتم الانتظار لاكتمال العمومية، فمن يقوم بالتوقيع وتسجيل الاسم يتم التصويت فورا”.

وأردف: “كل المتواجد في النادي، ولم يتمكن من التصويت، وأنتهى موعد العمومية لن يرحل حتى لو الساعة الثانية عشر سيقوم بالتصويت، ولم يمكن أن يرحل”، وأتم: “مثلا هناك عضو النادي المريض أو المسافر، يمكن أن يفوض أي عضو آخر في النادي بتوكيل موثق للإدلاء بصوته في الانتخابات مع وضع الأسماء المحددة التي يرغب في التصويت بها من خلال لجنة خاصة سيتم الاطلاع على رغبة العضو الأساسي ومقارنة ما كتب في التفويض والبطاقة”.

وأختتم منصور أن اجتماعات مجلس الإدارة ستكون مرة واحدة في الشهر، بجانب أنه تم إلغاء المكتب التنفيذي، وكشف رئيس الزمالك، عن شروط الترشح في انتخابات النادي المقبلة، وهى 8 شروط:

1- أن يكون مرشح مصري الجنسية .

2- أن يكون حاصل على مؤهل متوسط على الأقل .

3- أن يكون حسن سير والسمعة.

4- أن يكون مضت عضويته 7 سنوات وسدد الرسوم.

5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء .

6- الا يكون قد سبق عليه حكم جنائي.

7- الا يكون قد سبق وحكم عليه بقانون الرياضة الجديد.

7- يلتزم المرشح بإجراء تحليل في احد المستشفيات الحكومية المعتمدة بصحبة مندوب الجهة الإدارية لإجراء تحليل المخدرات.