مرتضى منصور يكشف عن صفقة القرن لنادى الزمالك

أحمد صبرى:قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه سيعلن فى مؤتمر صحفى السبت المقبل عن صفقة القرن والتى ستكون عبارة عن انتقال لاعب بمبلغ 40 مليون جنيه، مؤكدا أنها ستكون مفاجأة كبيرة.ورفض فى لقاء له مع برنامج "على مسؤليتى" على قناة صدى البلد الافصاح عن جنسية اللاعب او النادى أو اس

أحمد صبرى:

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه سيعلن فى مؤتمر صحفى السبت المقبل عن صفقة القرن والتى ستكون عبارة عن انتقال لاعب بمبلغ 40 مليون جنيه، مؤكدا أنها ستكون مفاجأة كبيرة.





ورفض فى لقاء له مع برنامج “على مسؤليتى” على قناة صدى البلد الافصاح عن جنسية اللاعب او النادى أو اسمه، مؤكدا أن اللاعب سيعتبر اضافة كببرة للنادى واستلم جزءا من اموال تعاقده.

وأضاف رئيس نادى الزمالك، أن عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى أكد له أن اللاعبين عبدالله السعبد وأحمد فتحى جددا عقديهما للنادى الاهلى ولم يوقعا للزمالك.

وانتشرت أقاويل عن اقتراب السعيد وفتحى من التوقيع لنادى الزمالك بمبلغ40 مليون جنيه للسعيد وهو مانفاه مرتضى منصور.

ولفت الى أنه يجيد بيع اللاعبين ليحقق أموالا يستغلها النادى قائلا: لو معملتش صفقات حلوة وكسبت منها كان النادى نزل درجة تانية.