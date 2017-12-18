مرتضى منصور يكشف حقيقة إيقاف 19 عضوا من دخول الزمالك

وكالات:نفي المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بإيقاف 19 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية ومنعهم من دخول النادي، مؤكدا أن «أبواب النادي مفتوحة أمام جميع أعضاء الجمعية العمومية».وأشار، في تصريحات، الإثنين، إلى أنه خلال المؤتمر الصحفي الأخير أعل

وكالات:

نفي المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بإيقاف 19 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية ومنعهم من دخول النادي، مؤكدا أن «أبواب النادي مفتوحة أمام جميع أعضاء الجمعية العمومية».

وأشار، في تصريحات، الإثنين، إلى أنه خلال المؤتمر الصحفي الأخير أعلن عن فتح صفحة جديدة مع جميع الأعضاء، وأنه يمد يده للجميع من أجل مصلحة النادي، فليس من المعقول بعد 48 ساعة يصدر قرارا بإيقاف أعضاء.

وقال إن «أي عضو من حقه التأكد من خلال تواجده بالنادي وسيجد أن ما نشر هي أكاذيب وشائعات مغرضة لضرب استقرار النادي وافتعال أزمة لا وجود لها على الإطلاق».