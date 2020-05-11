رياضة

مرتضى منصور يكشف تفاصيل وفاة أول حالة «كورونا» من العاملين بنادي الزمالك

أضاف أن المتوفى لديه ابنان يعملان في النادي وتم منعهما من دخول النادي تحسبنا لنقل العدوى
أحمد صبري 12:31 ص, الثلاثاء, 12 مايو 20 12:31 ص, الثلاثاء, 12 مايو 20

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قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن مسئول الزراعة في نادي الزمالك توفي اليوم بسبب إصابته بفيروس كورونا بعد عدوى أصيب بها من خارج النادي، موضحا أنه تم عمل مسحات ل25 عامل بالإدارة الهندسية للنادي كمخالطين للحالة للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن المتوفى لديه ابنان يعملان في النادي وتم منعهما من دخول النادي تحسبا لنقل العدوى، موضحا أنه تعقيم وتطهير النادي .

وأكد أن قام بفصل المدير الإداري للنادي لعمله بإصابة مسؤول الزراعة وعدم تبليغه إدارة النادي لمنعه من الدخول وذلك لمجاملته عائلة المتوفي لوجود صحبة، موضحا أنه علم ذلك من مصادر أخرى.

وأكد أنه لابد من عودة الحياة مرة ثانية والتعامل الحذر للحد من كورونا مشيرا الى أن نادي الزمالك سيكمل الدوري حال عودته بعد عمل الاجراءات الاحترازية .

وأوضح أن هناك اقتراحات لجمع اشتراكات الأعضاء والتى تقدر ب120 مليون جنيه من خلال منافذ أو تخصص أيام مشيرا الى أن من الضروري إنقاذ وضع الأندية من الإفلاس بسب أزمة كورونا .

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بقلم أحمد صبري

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