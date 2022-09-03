مرتضى منصور يعلن تجديد التعاقد مع زيزو: عندي بـ100 صفقة

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تجديد تعاقد أحمد سيد زيزو، لمدة 3 سنوات، مع إلغاء بند الشرط الجزائي، والذي كان متواجدًا في العقد القديم للاعب.

وأوضح مرتضى منصور، خلال مداخلة هاتفية فجر اليوم، على قناة “الزمالك” أن مجلس الإدارة نجح في تعديل عقد زيزو وإلغاء الشرط الجزائي، مع توقيعه لمدة 3 سنوات أخرى.

وأضاف رئيس الزمالك: زيزو عندي بـ 100 صفقة، ولم أجلس معه سوى 5 دقائق هو ووالده من أجل التجديد.

وكان عقد زيزو السابق يمتد حتى صيف 2024، ويتضمن شرطا جزائيا قيمته 2 مليون دولار.

يُذكر أن الزمالك يستعد للسفر إلى قطر، لخوض مباراة كأس لوسيل أمام الهلال السعودي يوم 9 سبتمبر الجاري.