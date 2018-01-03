مرتضى منصور يعلنها.. مدرب وطني يقود الزمالك في القمة

علي المصري كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن نية مجلس إدارة القلعة البيضاء، تجاه المدير الفني الجديد لفريق الكرة اﻷول بالنادي، والذي سيخلف أن المدرب الصربي نيبوشا يوفوفيتش، الذي تمت إقالته مساء اليوم لسوء النتائج. وأعلن منصور أنه سيعين مدربًا مصريًا لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، ﻹنعاش حظ

علي المصري

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن نية مجلس إدارة القلعة البيضاء، تجاه المدير الفني الجديد لفريق الكرة اﻷول بالنادي، والذي سيخلف أن المدرب الصربي نيبوشا يوفوفيتش، الذي تمت إقالته مساء اليوم لسوء النتائج.

وأعلن منصور أنه سيعين مدربًا مصريًا لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، ﻹنعاش حظوظ الفريق في المنافسة علي لقب الدوري، بعدما تجمد رصيد الفريق عند 28 نقطة، بفارق 9 نقاط عن اﻹسماعيلي المتصدر.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: “نيبوشا لن يقود لقاء الأهلي بعد قرار إقالته ولن يتواجد مع الفريق في المباراة المقبلة”، مضيفا: “صبرت كثيرًا على نيبوشا رغم تراجع النتائج، لكن لقاء الأهلي سيقوده مدرب مصري”.

ويفاضل مرتضى منصور حاليًا بين الثلاثي حسن شحاتة وأحمد حسام “ميدو” وإيهاب جلال لقيادة الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد استبعاد التونسي فوزي البنزرتي من المرشحين لتدريب الفريق.