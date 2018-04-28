رياضة

مرتضى منصور يعد لاعبي الزمالك برحلات عمرة وحج حال الفوز بكأس مصر

متابعاتقال مرتضى منصور رئيس الزمالك، لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بالنادى، بصرف مكافأة الفوز على فريق الاهلى ، بالقمة 116 ، الخميس المقبل .ووعد رئيس الزمالك لاعبي الفريق بحسب ما أورده الموقع الرسمي للنادي بأنه فى حالة الفوز ببطولة كاس مصر ، فانه سوف تكون هدية البطولة رحلة عمرة للفريق باكمل
7:23 م, السبت, 28 أبريل 18 7:23 م, السبت, 28 أبريل 18

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متابعات



قال مرتضى منصور رئيس الزمالك، لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بالنادى، بصرف مكافأة الفوز على فريق الاهلى ، بالقمة 116 ، الخميس المقبل .

ووعد رئيس الزمالك لاعبي الفريق بحسب ما أورده الموقع الرسمي للنادي بأنه فى حالة الفوز ببطولة كاس مصر ، فانه سوف تكون هدية البطولة رحلة عمرة للفريق باكمله . بخلاف حصول كل لاعب على تاشيرتين حج .

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الانتاج الحربى الاربعاء المقبل بدور ال 8 لبطولة كأس مصر


وفي سياق متصل، وجه رئيس الزمالك ، شكره للجهاز الفنى بفيادة خالد جلال ، على إدارة القمة 116 بشكل جيد ، وتحمل المسئولية فى وقت صعب للغاية ، مشيرا بانه نجح فى المهمة .



وطلب رئيس الزمالك من لاعبي الزمالك ، والجهاز الفنى للفريق ، خوض مباراة بطولة الكاس بنفس الروح القتالية والاصرار ، من أجل التتويج بالبطولة 

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