مرتضى منصور يعتذر عن خوض انتخابات الرئاسة

على المصرى: أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم السبت، اعتذاره عن خوض انتخابات رئاسة الجمهوربة المقرر لها مارس المقبل، موجها الشكر لنواب مجلس الشعب، والمواطنين الذين قاموا بعمل توكيلات له للترشح للانتخابات الرئاسية. وأضاف - خلال مؤتمر صحفي اليوم عقده بم

على المصرى: أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم السبت، اعتذاره عن خوض انتخابات رئاسة الجمهوربة المقرر لها مارس المقبل، موجها الشكر لنواب مجلس الشعب، والمواطنين الذين قاموا بعمل توكيلات له للترشح للانتخابات الرئاسية.



وأضاف – خلال مؤتمر صحفي اليوم عقده بمنزله – : أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل كاملة في وقت لاحق، و سأعلن عن المرشح الذي سأؤيده في الانتخابات المقبلة في وقتها .

