مرتضى منصور يطالب بالقبض على رامز جلال وإيداعه مستشفى الأمراض العقلية

أكد مرتضى منصور أن رامز جلال يرتكب عن عمد أفعال تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.

قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك وعضو مجلس النواب بإرسال إنذار لوزير الداخلية للقبض علي رامز جلال والذي يقدم برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يذاع على فضائية إم بي سي.

ووفق بيان صادر عنه، تقدم رئيس النادي بطلب إلى وزيرة الصحة والسيد مدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى.

وأكد منصور أن رامز جلال يرتكب عن عمد أفعال تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.

كما وجه رئيس النادي بلاغا للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله.

وكذلك تقدم منصور بشكوى رسمية لمكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يطالب فيه بإيقاف البرنامج.

وأوضح أن رامز جلال غير مقيد بنقابة الإعلاميين ليقدم برنامجه كما أنه يقدم محتوى يخالف القانون بخلاف أنه اعترف بأنه مجنون رسمي.

وعزز رئيس النادي شكواه بمستندات كاملة واسطوانة مدمجة تثبت صحة شكواه.

كما قامت مستشفي الأمراض النفسية والعقلية بإصدار بيان تطالب المستشار النائب العام والمجلس الأعلى للاعلام بفتح تحقيق عاجل وإيقاف البرنامج، بحسب بيان مرتضى منصور.