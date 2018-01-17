مرتضى منصور يحرض أعضاء مجلس إدارة الزمالك لإفشال اجتماعه الأول

علي المصريأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك إلغاء اجتماع مجلس إدارة النادي، الذي كان مقررًا عقده اليوم الأربعاء، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المحدد.اعتذر مرتضى منصور، رئيس النادي، عن حضور الاجتماع، في حين تغيب إسماعيل يوسف وهاني زادة، لتواجدهما خارج مصر، ونفس اﻷمر لكل من اللواء علاء مقلد وشريفة ا

علي المصري

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك إلغاء اجتماع مجلس إدارة النادي، الذي كان مقررًا عقده اليوم الأربعاء، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المحدد.

اعتذر مرتضى منصور، رئيس النادي، عن حضور الاجتماع، في حين تغيب إسماعيل يوسف وهاني زادة، لتواجدهما خارج مصر، ونفس اﻷمر لكل من اللواء علاء مقلد وشريفة الفار عضوا المجلس، وحازم ياسين، أمين الصندوق .

في المقابل حضر كل من أحمد جلال إبراهيم وهاني العتال، نائبا الرئيس، والدكتور عبد الله جورج، عضو مجلس الإدارة فقط، وهو ما تسبب في إلغاء الاجتماع.

تنص اللائحة على اكتمال النصاب القانوني بحضور 5 أعضاء للمجلس، وغياب 4، فيما يتم إلغاء الاجتماع حال غياب 5 أعضاء أو أكثر .

ووفقا للائحة يتم تأجيل الاجتماع، مع إعلان موعد جديد للجلسة خلال 48 ساعة، ويكون الاجتماع الثانى صحيحا بحضور ثلث أعضاء المجلس فقط أى بتواجد 3 أعضاء من مجلس الإدارة.

وكشف مصدر بالمجلس لـ”المال” أن الأعضاء تلقوا تعليمات صريحة من مرتضي منصور، بعدم حضور الاجتماع الذي كان سيعقد في الصالة المغطاة رقم 1 للمرة الأولى منذ انتخاب المجلس في شهر نوفمبر الماضي، بحضور هاني العتال نائب رئيس الزمالك، الذي يرفض مرتضى منصور تواجده في المجلس، بحجة تزوير عضويته.