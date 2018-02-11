مرتضى منصور يؤجل اجتماع الزمالك

قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تأجيل اجتماع المجلس الذي كان مقررا له اليوم الأحد، نظرا لانشعاله بعدد من الاجتماعات المهمة، بينها اجتماع مع رئيس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية لبحث عودة الجماهير، يعقبه حضوره جلسة فى مجلس النواب، واجتماع فى اللجنة الأوليمبية المصرية مع المهندس هشام حطب.

ودعا “منصور” إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة، من دون توجيه الدعوة إلى نائبه هانى العتال، والدكتور عبدالله جورج عضو المجلس، وكانت أبرز بنوده مناقشة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للنادي، من أجل طرح الثقة في العتال.