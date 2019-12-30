مرتضى منصور : نرحب بانضمام عبدالله السعيد إلى الزمالك

عبدالله السعيد كان انتقل إلى بيراميدز في يناير الماضي، بعد رحيله عن الأهلي وانتقاله لكوبيون بوليسورا الفنلندي ثم أهلي جدة السعودي.

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن ترحيب النادي والجهاز الفني بالفريق، حال النجاح في التعاقد مع عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز الحالي، خلال موسم الانتقالات الشتوية.

مرتضى منصور : عبد الله السعيد لاعب ممتاز وملتزم داخل وخارج الملعب

عقد عبد الله السعيد ينتهي مع بيراميدز في نهاية الموسم الحالي، إذ أنه يحق له التوقيع لأي فريق في يناير في صفقة انتقال حر، على أن ينضم له عقب نهاية الموسم.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية: «عبدالله السعيد لاعب ممتاز وملتزم داخل وخارج الملعب، نرحب به في الزمالك إذ أراد هو الأخر اللعب بقميص القلعة البيضاء».

وأضاف: «عندما أردت ضم عبد الله السعيد كان بسبب احتياج الفريق له وإذا كان يمتلك الرغبة الآن وناديه لديه الرغبة، فأهلا به في الزمالك».

يُذكر أن عبدالله السعيد كان انتقل إلى بيراميدز في يناير الماضي، بعد رحيله عن الأهلي وانتقاله لكوبيون بوليسورا الفنلندي ثم أهلي جدة السعودي.

ويحتل عبد الله السعيد صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف.