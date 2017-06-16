مرتضى منصور: ندعم فرق النادي لإسعاد جماهير الزمالك

علي المصري أعرب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن ترحبيه بالثنائي محمد علاء "لوكا" ومحمود خليل "فلفل" بعد انضمامهما رسميًّا لصفوف فريق اليد بالنادي قادمين من نادي الطيران. وأضاف رئيس الزمالك أنه مثلما يتم تدعيم فريق القدم يتم تدعيم اليد والسلة والطائرة، معربًا عن حزنه عن عد

علي المصري

أعرب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن ترحبيه بالثنائي محمد علاء “لوكا ” ومحمود خليل “فلفل” بعد انضمامهما رسميًّا لصفوف فريق اليد بالنادي قادمين من نادي الطيران.





وأضاف رئيس الزمالك أنه مثلما يتم تدعيم فريق القدم يتم تدعيم اليد والسلة والطائرة، معربًا عن حزنه عن عدم حصول فريق اليد على أي بطولات في الموسم الماضي، لكن الرياضة مكسب وهزيمة.

وأكد أنه يُكنّ التقدير والحب لأيمن صلاح، المدير الفني السابق للفريق، وكان من الغريب أن يقع الفريق من القمة، لكن في الموسم الحالي نسعي لإسعاد الملايين من جماهير الزمالك، وسنحقق كل طلبات الفرق المختلفة، دون أي تفكير؛ حرصًا على استعادة البطولات.