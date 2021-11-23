رياضة

مرتضى منصور : «لم نأت لتصفية الحسابات.. غدًا نتحدث عن الانتخابات وكارتيرون»

خلال فيديو نشره على موقع يوتيوب
إسلام مصطفى 7:00 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 7:00 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

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علّق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرار عودته إلى نادي الزمالك من جديد رفقة مجلسه بالكامل، مُبينًا أنه اجتمع بالفعل مع المجلس وأصدروا مجموعة من القرارات سيعلنونها غدًا في مؤتمرٍ صحفي.

وقال مرتضى منصور، خلال فيديو نشره على موقع يوتيوب: «ربنا نصر الحق وكيان نادي الزمالك وأعضاء جمعيته العمومية وجماهيره الغفيرة التي وقفت وقفة لم يقفها بعض الرموز المنتمية زورًا لنادي الزمالك».

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وأضاف: «أتمنى ألا يحدث ما حدث مرة أخرى؛ لأن نادي الزمالك نادٍ عريق لا يصح أن تديره لجانٌ، وغدًا في المؤتمر الصحفي نوضح ما فات والمستقبل، والمستقبل أهم من الذي فات، أمامنا عمل شاق في المستوى الاجتماعي والإنشائي، وعلى مستوى كرة القدم وبقية الألعاب».

وتابع: «بعض ما قيل على لسان الإخوة في اللجنة السابقة لم يكن كلامًا حقيقيًّا فيما يخص الغرامات الموقَّعة على النادي والقضايا لدى فيفا».

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واستكمل مرتضى منصور حديثه: «أُطمئن الناس، لو كان لدينا مخالفة واحدة كان النائب العام الذي أثق فيه منذ اللحظة الأولى قد حولها في 24 ساعة، لم نأت لتصفية الحسابات بل لإعادة الحقوق لأصحابها».

واختتم حديثه: «غدًا نعلن عن قرارات المجلس في المؤتمر الصحفي. بشأن الانتخابات وفريق الكرة وباتريس كارتيرون».

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بقلم إسلام مصطفى

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