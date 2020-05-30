مرتضى منصور: كيف سيعود الدوري وأرقام كورونا في مصر تزداد.. 14 ناديا يرفض ذلك

قال إن: «كل أندية مصر تعاني من أزمة مالية طاحنة ومع بداية كل شهر لا تجد موارد مالية لصرف مرتبات الموظفين بسبب عدم وجود موارد مالية»

أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تعجبه من الحديث عن اقتراب عودة الدوري المصري واستئناف النشاط الرياضي من جديد، في ظل الأوضاع الصحية التي تعاني منها مصر، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعلن يوم 15 يونيو المقبل موعدًا لعودة التدريبات لجميع فرق الدوري المصري، بعد فترة تجميد؛ تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات لقناة الزمالك: «هناك 14 فريقًا محترمًا لا يرغب في استكمال مسابقة الدوري المصري الحالي، بسبب فيروس كورونا المستجد، فلماذا العناد والإصرار على عودة الدوري؟».

وأضاف: «حالات كورونا في مصر كل يوم في ازدياد عن اليوم الذي يسبقه، فكيف سيعود الدوري وتلك الأرقام لا تقل؟».

وتابع منصور : «كل أندية مصر تعاني من أزمة مالية طاحنة ومع بداية كل شهر لا تجد موارد مالية لصرف مرتبات الموظفين بسبب عدم وجود موارد مالية» «1367 حالة جديدة و34 وفاة».. تسارع وتيرة إصابات كورونا في مصر وحالات التعافي تصل إلى 5693

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وأكدت خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة ، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 913 حالة وفاة.