رياضة

مرتضى منصور: كارتيرون يحصل على شهرين من مستحقاته.. وهذه رسالتي للاعبين

تحدث مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن كواليس فسخ التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأبيض، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية التي مر بها الفريق على صعيد جميع المسابقات. وقال مرتضى منصور، خلال فيديو نُشر عبر الصفحة الرسمية على…

إسلام مصطفى 6:46 م, الأثنين, 28 فبراير 22 6:46 م, الأثنين, 28 فبراير 22

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تحدث مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن كواليس فسخ التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأبيض، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية التي مر بها الفريق على صعيد جميع المسابقات.

وقال مرتضى منصور، خلال فيديو نُشر عبر الصفحة الرسمية على قناته على يوتيوب: “كارتيرون أكد لي أنه كان يخشى رحيله منذ إعلان فوز قائمتي في الانتخابات، وأنه لم يكن يتعمد إطلاقًا الخسارة أو الهزيمة، كما قدم اعتذاره للجماهير على النتائج السلبية الأخيرة”.

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وأضاف: “كارتيرون طلب مني فسخ التعاقد بشكل متحضر، وأنه ليس لديه أي أزمة في العودة مرة أخرى لقيادة الفريق، كما تحدث عن أزمة المستحقات المتأخرة مع بعض اللاعبين، الأمر الذي أثر عليهم بالسلب خلال فترة تواجد بعض مجالس الإدارات السابقة”.

وتابع: “مجلس الزمالك بكل أدب وباحترام قررنا نفسخ عقده باحترام، وسيحصل على شهرين من مستحقاته بدون اللجوء إلى الفيفا من جانبه أو جانبنا، ونحن نشكره على الفترة الماضية، ونتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة”.

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ووجه مرتضى منصور رسالة إلى جماهير الزمالك، رسالة طمآنينة حيث يعمل مجلس الإدارة الحالي على إنهاء التعاقد مع أحد المديرين الفنيين الكبار خلال الفترة المقبلة.

وأتم رئيس الزمالك حديثه: مجلس الإدارة له جلسة مع اللاعبين، وأجدد رسالتي للاعبين المقرر انتهاء عقودهم هذا الموسم، لديكم فرصة حتى الخميس المقبل، من لا يريد الزمالك سنشكره وسنكرمه على الفترة التي قضاها معانا.

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بقلم إسلام مصطفى

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