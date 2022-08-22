مرتضى منصور: كارتيرون كان سرطانًا.. وهنبدأ نعد البطولات منذ دخول الڤار

أعرب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، عن سعادته بالتتويج بدرع الدوري للمرة الثانية على التوالي، مؤكدًا أن كارتيرون كان سرطانًا داخل القلعة البيضاء، ورحيله مع قدوم فيريرا كان نقطة التحول للتتويج باللقب.

وقال مرتضى منصور، خلال تصريحات تليفزيونية: لم نستسلم أبدًا واستطعنا الفوز بالبطولات رغم خسارة 14 لاعبًا ووقف القيد منذ بداية الموسم.

وأضاف: كارتيرون كان سرطان داخل النادي، وقررت رحيله بعد الحديث الغير لائق من جانب وكيله خلال الفترة الأخيرة قبل رحيله، وكلفت أحمد وأمير مرتضى بالتفاوض مع البرتغالي فيريرا، الذي نجح في المهمة بشكل قوي رغم الرفض في بداية الأمر بسبب عدم تواجد جهاز معاون.

وتابع: ربنا أراد أن نتوج اليوم بالدوري قبل مواجهة الاتحاد السكندري غدًا في الدوري، واستطعنا التتويج ببطولتي دوري وكأس.

وأضاف: تركنا البيانات والقضايا والبلاغات وركزنا داخل الملعب، سنقيم احتفالية كبرى غدًا في النادي وسنستلم الدرع عقب مواجهة الاتحاد السكندري.

وواصل رئيس الزمالك: سيكون هناك مكافأة شهر لجميع العاملين داخل نادي الزمالك، وسنقيم احتفالية في استاد القاهرة، وبمجرد وصول اللاعبين سنقيم احتفالية داخل النادي.

وأتم حديثه: هنبدأ نعد البطولات منذ دخول تقنية الفيديو في مصر.