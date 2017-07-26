مرتضى منصور فى بيان رسمى.. القافلة تسير والمتأمرين تعوى

على المصرى: رد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في بيان رسمي، على بعض الملفات الشائكة التى تفجرت خلال الفترة الماضية، قائلا: هناك مؤامرة تحدث ضد الزمالك بسبب الانتخابات، واختتم حديثه قائلا: القافلة تسير والمتآمرين الكلاب تعوى.وأضاف: لن يتم الرد الأن على تصريحات البرتغالي



على المصرى:



رد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في بيان رسمي، على بعض الملفات الشائكة التى تفجرت خلال الفترة الماضية، قائلا: هناك مؤامرة تحدث ضد الزمالك بسبب الانتخابات، واختتم حديثه قائلا: القافلة تسير والمتآمرين الكلاب تعوى.

وأضاف: لن يتم الرد الأن على تصريحات البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حفاظا على استقرار الفريق في مباراة اليوم، أمام العهد اللبناني بالبطولة العربية، وسيتم تقديم كل تصريحاته للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لاثبات تجاوزه في حق رئيس النادي، ومجلس إدارته.

وعن الصفقات الجديدة قال: عاد يوسف إبراهيم (أوباما)، وحازم إمام، وإبراهيم عبد الخالق، ومحمد كوفي، كما تم إنهاء إجراءات ضم صلاح عاشور، وأحمد داوودا، وأحمد مجدي، وكاسونجو كابونجو، وبنجامين أتشيمبونج، وخطوات قليلة تفصل الإعلان عن ضم الثنائي عبد الله جمعة، ومحمد الشامي، بعد الحصول على الاستغناء الخاص بهما من نادى إنبى.



ووجه رسالة لجماهير نادي الزمالك العريقة قائلا: يجب الوقوف خلف الزمالك بقوة، لأن هناك مؤامرة قذرة يتعرض لها النادي، ومستعد لعمل انتخابات النادي المقبلة في منزل من يريد الترشح”، واختتم حديثه قائلا: القافلة تسير والمتآمرين الكلاب تعوى.