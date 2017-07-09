مرتضى منصور: سيتم الاستغناء عن 10 لاعبين في الزمالك

وكالات:أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أنه سيتم الاستغناء عن 10 لاعبين من نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.جاء ذلك خلال تصريحات لرئيس الزمالك لقناة on سبورت، الأحد، عقب خروج الزمالك من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله مع أهلي طرابلس بنتيجة 2-2.وانتزع أهلي طرابلس الليبي تأهلا تاريخي

وكالات:

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أنه سيتم الاستغناء عن 10 لاعبين من نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.





جاء ذلك خلال تصريحات لرئيس الزمالك لقناة on سبورت، الأحد، عقب خروج الزمالك من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله مع أهلي طرابلس بنتيجة 2-2.

وانتزع أهلي طرابلس الليبي تأهلا تاريخيا لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وأطاح بمضيفه الزمالك المصري مبكرا من البطولة، بعدما اقتنص تعادلا بطعم الفوز 2 / 2 أمامه اليوم الأحد، في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوزا كبيرا لاتحاد الجزائر 4 / 1 على ضيفه كابس يونايتد الزيمبابوي.

وتربع اتحاد الجزائر على الصدارة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين أمام أهلي طرابلس، الذي حجز بطاقة الصعود للأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، فيما قبع الزمالك في المركز الثالث برصيد ست نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام كابس يونايتد (متذيل الترتيب)، الذي تساوى معه في نفس الرصيد.

وعلى ملعب برج العرب بالاسكندرية، افتتح باسم مرسي التسجيل للزمالك في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل أهلي طرابلس عن طريق محمد الغنودي في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، تلقى على إثرها محمود حمدي (الونش) مدافع الزمالك البطاقة الحمراء لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل الأهلي النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف فيفيان مابيدي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 69، مستغلا خطأ فادحا من أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك ودفاع الفريق الأبيض، فيما أدرك المحترف النيجيري معروف يوسف التعادل للزمالك في الدقيقة 75.