مرتضى منصور: سنجري الانتخابات وفقا لما يحدده وزير الرياضة

علي المصري:أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة الحالي مدته مستمرة حتى شهر أبريل المقبل، ولا أحد يجبره على تقديم موعد الانتخابات، وشدد على أنه يثق في الجمعية العمومية، وسيجري الانتخابات وفقا لما يحدده وزير الرياضة.وشدد على أن الزمالك يتعرض لحملة من قبل أحمد سليمان عضو المجلس المستق

علي المصري:

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة الحالي مدته مستمرة حتى شهر أبريل المقبل، ولا أحد يجبره على تقديم موعد الانتخابات، وشدد على أنه يثق في الجمعية العمومية، وسيجري الانتخابات وفقا لما يحدده وزير الرياضة.

وشدد على أن الزمالك يتعرض لحملة من قبل أحمد سليمان عضو المجلس المستقيل، وشدد على أن أيمن حفني لاعب الفريق، أكد في ورقة رسمية أن أحمد سليمان حصل على 200 ألف جنيه عمولة من صفقة انتقاله للفريق الأبيض.

وانتقد مرتضى منصور رئيس النادي ما تردد عن زيادة مرتبات العمال في شركة الأمن الخاصة التي تم التعاقد معها مؤخرا، وأوضح أن الشركة تحصل على 900 ألف جنيه في السنة.

وأضاف أن كل فرد من أفراد شركة الأمن والبالغ عددهم 84 فردا بالإضافة إلى المشرفين ويحصل كل فرد على راتب شهري 540 جنيه تقريبا، وليس 3000 جنيه كما ترد.

في سياق أخر، قال رئيس نادي الزمالك، أن ناديه هو النادي الوحيد الذي سدد مستحقاته الخاصة بأرض السادس من أكتوبر، وحصل مجلس الإدارة على التراخيص، بعدما أهدرها ممدوح عباس رئيس النادي من قبل، وكانت الأرض مهددة بالضياع.

واختتم مرتضي منصور أن الزمالك سيبدأ خلال الفترة المقبلة في البدء في الفرع الجديد، وشدد على أن الجيم الجديد للنادي سيتم افتتاحه يوم 15 يوليو المقبل