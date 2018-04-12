مرتضى منصور: خالد جلال مديرًا فنيًا جديدا للزمالك

المال- خاص أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تم تعيين خالد جلال مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي خلفا لإيهاب جلال.كما أوضح منصور في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي أن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى سيكون مع خالد جلال فى الجهاز الفنى وكذلك أمير عزمي مجاهد مدربا مساعدا.وفي س

المال- خاص

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تم تعيين خالد جلال مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي خلفا لإيهاب جلال.

كما أوضح منصور في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي أن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى سيكون مع خالد جلال فى الجهاز الفنى وكذلك أمير عزمي مجاهد مدربا مساعدا.

وفي سابق أعلن النادي استغناءه عن المدير الفني السابق إيهاب جلال بعد هزيمة فريق النادي أمام الاتحاد السكندري



وكشف خالد جلال المدير الفني الجديد للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في تصريحات نقلها موقع النادي بأنه حرص على توجيه اعتذار لمسئولي نادي أف سي مصر على استكمال مهمته التدريبية ، وانه يوجه لهم الشكر على الفترة التي قضها مع الفريق والتي شهدت تحقيق نتائج جيدة ، جعلت الفريق قاب قوسين من المنافسة على بطاقة التأهل للدوري الممتاز .



ووجه المدير الفني الجديد للزمالك ، شكره لمجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور ، على الثقة الغالية ، وتعينه مديرا فنيا للفريق لاستكمال مباريات الدوري وبطولة كاس مصر .



وأشار خالد جلال ، بانه فور تلقيه اتصالا لتولي المسئولية الفنية ، وافق على الفور ، لان الزمالك بيته الاول ولا يستطيع أن يلبي النداء في أى لحظة .



وأضاف خالد جلال ، بانه ليس غريبا على النادي ، حيث سبق لي العمل في منصب المدرب العام ومدير الكرة ، وحصد بطولة السوبر وأنه سعيد بالعودة مرة أخرى للعمل داخل الزمالك



وأكد المدير الفني للفريق، أنه سوف يعمل مع أفراد الجهاز المعاون لع على لم شمل لاعبي الفريق سريعا من أجل العودة لتحقيق الانتصارات وتجاوز تلك الكبوة سريعا .



وأضاف خالد جلال أن جميع المباريات المقبلة للفريق بالدورى أو بطولة كاس مصر ، بمثابة مباريات كئوس ، وانه سيقاتل مع لاعبي الفريق لتحقيق بطولة كاس مصر ، من أجل أنهاء الموسم ببطولة والمنافسة على لقب السوبر ، وضمن المشاركة في بطولة الكونفدرالية الافريقية الموسم المقبل .



واختتم خالد جلال تصريحاته مؤكدا ثقته في قدرات وامكانيات لاعبي الزمالك ، وانه سيعمل سريعا على اخراجهم من الحالة النفسية الحالية من أجل العودة للانتصارات