مرتضى منصور: تقدمنا ببلاغات للنائب العام ضد «التنمر» على شيكابالا

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن تقدمه ببلاغات رسمية للنائب العام، ضد كل الأشخاص الذين هاجموا محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الهجوم عليه وعلى أسرته. وكان شيكابالا، حرص على نشر صورة له رفقة زوجته ونجله…

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن تقدمه ببلاغات رسمية للنائب العام، ضد كل الأشخاص الذين هاجموا محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الهجوم عليه وعلى أسرته.

وكان شيكابالا، حرص على نشر صورة له رفقة زوجته ونجله آدم احتفالًا بعيد الفطر المبارك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، قبل أن يواجه بالعديد من الانتقادات من جانب بعض الجماهير.

وقال مرتضى منصور، خلال تصريحات لقناة الزمالك: «لن يترك حق شيكابالا ولن نسمح بذلك أن يُهان لاعب يلعب في الزمالك، هذا التنمر لن يسمح به».

وأضاف: «قمنا بتحرير بلاغات للنائب العام ضد من فعلوا ذلك لشيكابالا، هم أشخاص منتمية للأهلي وأيضًا للزمالك ولن نسكت عن حقنا».