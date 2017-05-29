مرتضى منصور: بتروسبورت يستضيف مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

علي المصري أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه حصل على موافقة الجهات المسئولة على استضافة ملعب بتروسبورت لمباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري، الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان الزمالك قد طالب بنقل المباراة

علي المصري

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه حصل على موافقة الجهات المسئولة على استضافة ملعب بتروسبورت لمباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري، الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد طالب بنقل المباراة من ملعب برج العرب إلى بتروسبورت لتفادي الإجهاد للاعبين، وكذلك لتوفير النفقات التي يتكبدها النادي من خوض المباراة على ملعب برج العرب.

من جانب أخر، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، توزيع 5 آلاف دعوة لأعضاء النادي لحضور المباراة، وسيتم توزيعها بمقر النادي على الأعضاء، لحضور المباراة.