مرتضى منصور: الزمالك لن يشارك في بطولة اليد بقطر

قال رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور: إن قرار مجلس إدارة النادي واضح بعدم المشاركة في كأس العالم لكرة اليد الذي من المقرر أن تقام في قطر.

وأكد “منصور” في تصريحات صحفية، اليوم السبت أنه “قبل اعتذار الأهلي، كان قرار الزمالك واضحًا، وهو رفض المشاركة في البطولة لإقامتها في قطر، وهذا قرار نهائي غير قابل للنقاش”.