مرتضى منصور: الرد على فيديو اﻷهلي المسيء في الوقت المناسب

علي المصري رفض المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، التعليق على اعتذار إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على فيديو لاعبيه المسيء لناديه بعد خسارة مباراة القمة، وفضل تجنب الرد في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الرد على هذا التصرف سيكون في الوقت المناسب. وقرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي

علي المصري

رفض المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، التعليق على اعتذار إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على فيديو لاعبيه المسيء لناديه بعد خسارة مباراة القمة، وفضل تجنب الرد في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الرد على هذا التصرف سيكون في الوقت المناسب.

وقرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إعادة مسئول السوشيال ميديا، المرافق لبعثة فريق الكرة بالإمارات، وإيقافه عن العمل، وتحويله للتحقيق، بسبب نشره فيديو لا يليق بالنادي الأهلي.

وتم إيقاف مدير السوشيال ميديا بالنادي عن العمل، وتحويله للتحقيق، بسبب عدم منعه نشر الفيديو على الصفحة الرسمية للنادي.

وأكد الخطيب ومجلسه على احترامه للجميع، وتقدم باعتذار رسمي لنادي الزمالك على هذا الفيديو، حرصا على الحفاظ على العلاقة الطيبة مع كل الأندية.

ونشر فيديو على صفحة الأهلي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يسخر خلاله لاعبو القبعة الحمراء، من الزمالك بعد خسارته في القمة بثلاثية دون رد.