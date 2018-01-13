مرتضى: حسام لن يحقق أي بطولة.. وتاريخه التدريبي صفر

على المصرى أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري، لا يصلح أن يكون مدربا، ونتائجه مع كل الأندية التي تولى تدريبها تكشف فشله المدوي، وتاريخه التدريبي صفر، وليست لديه أي بطولة أو إنجاز يمنحه حق الحديث عن الزمالك. موضحًا: "أن جماهير بورسعيد لقنته درسًا ب

على المصرى



أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري، لا يصلح أن يكون مدربا، ونتائجه مع كل الأندية التي تولى تدريبها تكشف فشله المدوي، وتاريخه التدريبي صفر، وليست لديه أي بطولة أو إنجاز يمنحه حق الحديث عن الزمالك.

موضحًا: “أن جماهير بورسعيد لقنته درسًا بالهجوم عليه بعد مباراة السوبر، بعدما تأكد لهم أنه مدرب فاشل ولن يحقق لهم أي بطولة”.

وأشار إلى أن حسام حسن ناكر للجميل، ويتجاهل فضل الزمالك الكبير عليه، وأنقذه من الاعتزال بعد طرده من النادي المنافس، وأنه شخصيًا أنقذه من السجن.

وأضاف: “حسام حسن هيموت ويرجع يتولى تدريب الزمالك، وذلك لن يحدث على الإطلاق ولن يسمح له بالعودة مرة أخرى لدخول النادي”،

وكان حسام حسن قد سخر من الزمالك عقب هزيمة فريق المصري أمام الأهلي في مباراة السوبر المصرى، أمس الجمعة، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتيه، مؤكدًا أنه خسر بهدف، وليس بالثلاثة مثل الزمالك.