«مرتديًا النقاب».. طالب يسطو على محل ذهب ويحاول سرقته بالإسماعيلية

ارتكب طالب جريمة السطو المسلح على محل مصوغات ذهبية في محافظة الإسماعيلية، وحاول سرقة الذهب الموجود داخل المحل، بعد التنكر في زي سيدة منتقبة حتى لا تعرفه صاحبة المحل كونه أحد أقاربها وطردته من العمل في وقت سابق لمحاولته سرقتها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعدما تلقى مركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية ، إخطارًا بالتحفظ على شخص أثناء محاولته سرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل أحد المحلات.

وبالانتقال والتقابل مع مسئولة عن محل مصوغات، قالت إنه أثناء تواجدها بالمحل المملوك لشقيقها فوجئت بتوقف مركبة “توك توك”، ونزول سيدة منتقبة، ورجل يرتدي كمامة طبية والدلوف داخل المحل وفصلت السيدة كاميرات المراقبة بالمحل.

وأضافت مسئولة المحل أن الشخص كان بحوزة الرجل سلاح ناري، وحاول الإثنين سرقة بعض المشغولات الذهبية فاستغاثت بالمارة، وضبطت السيدة المنتقبة.

وتبين أنه رجل يرتدي الملابس النسائية طالب -مقيم بدائرة المركز تربطه صلة قرابة بالمبلغة- وسبق عمله بالمحل المُشار إليه، وطردته لسابقة سرقة بعض المشغولات الذهبية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط المتهم الثاني عاطل –له معلومات جنائية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وأرشد عن السلاح الناري وطلقة نارية، مركبة التوك توك المستخدمين في الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.