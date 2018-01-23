مرتجي يزور السفارة الألمانية لترتيب بطولة الأهلي الدبلوماسية

على المصرى:قام وفد من النادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، ومعه المهندس نادر خليل مدير التسويق، بزيارة السفارة الألمانية بالقاهرة للاتفاق على بروتوكول التعاون المشترك بين السفارة الألمانية بالقاهرة والنادي الأهلي؛ للتنسيق حول مشروع بطولة الأهلي الدبلوماسية.واجتمع مرتجي مع ع

على المصرى:

قام وفد من النادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، ومعه المهندس نادر خليل مدير التسويق، بزيارة السفارة الألمانية بالقاهرة للاتفاق على بروتوكول التعاون المشترك بين السفارة الألمانية بالقاهرة والنادي الأهلي؛ للتنسيق حول مشروع بطولة الأهلي الدبلوماسية.

واجتمع مرتجي مع عدد من مسئولي السفارة الألمانية بالقاهرة، وهم سيمون برومبايس المستشار الثقافي، وميشيل ديبولد الملحق الثقافي، وهشام مرزوق، مساعد القنصل ومدير المشروع، وتباحث الطرفان حول تفاصيل مشروعات مستقبلية وعلى رأسها البطولة الدبلوماسية.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد كلف المجلس المهندس خالد مرتجي برئاسة اللجنة المنظمة لمشروع البطولة التي تأتي في إطار الحرص على مد أواصر العلاقات بين النادي الأهلي والمؤسسات الخارجية، من خلال سفاراتها الموجودة بالقاهرة، خاصة أن النادي يملك تعاملات عديدة مميزة مع دول العالم من خلال المعسكرات والمباريات التي تقام خارج مصر إضافة إلى تفعيل أكثر لدور النادي الأهلي في توطيد العلاقات الخارجية.