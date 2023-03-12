مرتبات مارس وأبريل 2023.. رمضان يعجل بموعد الصرف

تزامن صرف مرتبات شهر مارس وأبريل 2023 مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، حيث جرى تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس وأبريل 2023 هذا الشهر، تزامنا مع شهر رمضان، للتخفيف عن الأسر في بداية الشهر الكريم.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مرتبات شهر مارس وأبريل 2023 وموعد صرف زيادة المرتبات 2023..

مرتبات شهر مارس وأبريل 2023.. تبكير موعد الصرف للتخفيف عن الأسر

أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي عنها، موعد صرف مرتبات شهر مارس وأبريل 2023، للعاملين والموظفين في المؤسسات الحكومية والوزارات، والهيئات العاملة في الدولة، بالمحافظات، حيث جرى تبكير موعد الصرف هذا الشهر، تزامنا مع شهر رمضان، للتخفيف عن الأسر في بداية الشهر الكريم.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

وأوضحت وزارة المالية، في بيان عنها، أنّه سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2023 خلال أسبوع من اليوم، ما يعني أنّ الصرف يبدأ يوم 20 مارس الجاري، من خلال مختلف ماكينات الصرافة والبنوك المختلفة في كل المحافظات بالجمهورية، قبل بداية شهر رمضان الكريم.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

وجرى تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، وأوضحت وزارة المالية أنّ خطة تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، المقرر أن تبدأ 23 أبريل وحتى الخميس 28 أبريل 2023، حيث سيكون موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، لنحو 33 وزارة هيئة وجهة حكومية، على النحو التالي، أيام 23 و24 و25 و26 و27 و28 من شهر أبريل.

موعد صرف مرتبات شهر مارس وأبريل 2023

وأشارت وزارة المالية، إلى أنّه سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه، وتطبق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه للدرجة السادسة وما يعادلها، وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها تصل إلى 5000 جنيه شهري، والحاصل على درجة الماجستير من العاملين بالدولة 6000 جنيه شهريا، وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة تصل إلى 7000 جنيه شهريا.

موعد صرف زيادة المرتبات 2023

تزايد البحث عن موعد صرف زيادة المرتبات 2023، عقب إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن زيادة المرتبات 2023، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمنيا.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، زيادة مرتبات 2023، والحد الأدنى للأجور، موضحا أنه سيتم تطبيق زيادة المرتبات 2023، بداية من شهر أبريل المقبل 2023، على أن تتم زيادة المعاشات 2023 في ذات التوقيت من العام.

جدول زيادة مرتبات 2023

زيادة المرتبات 2023 لموظفي الدرجة السادسة وما يعادلها تصل إلى 3500 جنيه.

زيادة المرتبات 2023 لموظفي الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها تصل إلى 5000 جنيه.

زيادة المرتبات 2023 لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة تصل إلى 6000 جنيه.

جاءت زيادة المرتبات 2023 لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة تصل إلى 7000 جنيه.

صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة 2023

تصرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة 2023، خلال أيام 23 أبريل 2023، وتستمر حتى يوم 28 أبريل 2023، لأكثر من 33 وزارة وجهة حكومية، ويتم تقسميها على أيام منعًا للتكدس أمام مناطق صرف المرتبات 2023.

الحد الأدنى للأجور لزيادة مرتبات شهر مارس 2023

1- يصل مرتبات شهر مارس 2023 لموظفي الدرجة الممتاز إلى 9000 جنيه شهريا.

2- يصل مرتبات شهر مارس 2023 لموظفى الدرجة العالية إلى 6000 جنيه.

3- يصل مرتبات شهر مارس 2023 لدرجة المدير العام إلى 5400 جنيه.

4- يصل مرتبات شهر مارس 2023، لموظفى الدرجة الأولى إلى 4800 جنيه.

5- يصل مرتبات شهر مارس 2023، لموظفى الدرجة الثانية إلى 4200 جنيه.

6- يصل مرتبات مارس 2023، لموظفى الدرجة الثالثة إلى 3720 جنيه.

7- يصل مرتبات شهر مارس 2023، لموظفى الدرجة الرابعة إلى 3480 جنيه.

8- يصل مرتبات شهر مارس 2023، لموظفى الدرجة الخامسة إلى 3240 جنيه.

9- يصل مرتبات شهر مارس 2023، لموظفى الدرجة السادسة إلى 3000 جنيه.