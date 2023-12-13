مرتبات شهر ديسمبر 2023.. موعد صرف الرواتب وقيمة الزيادة

قررت وزارة المالية بمصر صرف مرتبات شهر ديسمبر في عام 2023 لجميع العاملين في الدولة يوم 24 من ديسمبر 2023، وسوف يستمر الصرف ليوم الخميس 28 من ديسمبر 2023 القادم.

بوابة «المال نيوز» تستعرض في هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، وقيمة الزيادة.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

يترقب آلاف الموظفين والعاملين بمؤسسات وهيئات الدولة معرفة جدول مرتبات شهر ديسمبر 2023 لصرف المرتب، وذلك عقب أن قررت وزارة المالية في مصر، صرف المرتبات لجميع العاملين في عدد 66 وزارة وهيئة حكومية في يوم 24 ديسمبر 2023 القادم.

جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

حددت وزارة المالية موعد مرتبات شهر ديسمبر 2023 وذلك في البيان الصادر عنها في أكتوبر الماضي عن موعد مرتبات الشهور الثلاث الأخيرة من العام الجاري، كما حددت جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر والمتأخرات، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد مرتبات شهر ديسمبر 2023 للموظفين العاملين بالدولة، وفيما يلي جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023.

صرف المتأخرات من مرتبات شهر نوفمبر بأيام 7، 10، 11 ديسمبر 2023.

أول أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر لعام 2023 لـ العاملين في يوم الأحد 24 ديسمبر 2023.

ثاني أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر لعام 2023 لـ الموظفين في يوم الاثنين 25 من ديسمبر 2023.

ثالث أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر لعام 2023 لـ المواطنين في الدولة يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 لـ المتخلفين عن المواعيد المحددة خلال الأيام الأتية في أيام 26، 27، 28 ديسمبر 2023.

مرتبات شهر ديسمبر 2023.. قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر عمل زيادة الحد الأدنى للأجور خلال شهر سبتمبر 2023 الماضي، لكي يصبح 4 آلاف جنيه بديلًا من 3500 جنيه لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة وفي الهيئات.

مرتبات شهر ديسمبر 2023 الدرجة العالية تكون 9000 جنيه.

مرتبات شهر ديسمبر 2023 المدير العام تكون 8000 جنيه.

مرتبات شهر ديسمبر 2023 الدرجة الأولى تكون 7000 جنيه.

مرتبات شهر ديسمبر 2023 الدرجة الثانية تكون 6000 جنيه.

مرتبات شهر ديسمبر 2023 الدرجة الثالثة تكون 5500 جنيه.

مرتبات شهر ديسمبر 2023 الدرجة الرابعة تكون 5000 جنيه.

مرتبات شهر ديسمبر 2023 الدرجة الخامسة تكون 4500 جنيه.

مرتبات شهر ديسمبر 2023 الدرجة السادسة تكون 4000 جنيه.

حاملي الماجستير تكون 6500 جنيه.

حاملي الدكتوراه تكون 7500 جنيه.