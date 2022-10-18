مرتبات شهر أكتوبر 2022.. مواعيد الصرف وفقا للكتاب الدوري لوزارة المالية

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 من خلال الكتاب الدوري الذي تصدره بشكل ربع سنوي لتنظيم عملية الصرف لتفادي الزحام أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm.

من المقرر أن يتم الصرف خلال الأسبوع الأخير من الشهري الجاري حيث تم تقسيم العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية في جميع محافظات الجمهورية على 5 أيام، بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 وفقا للكتاب الدوري لوزارة المالية..

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 وفقا للكتاب الدوري

اعتمد الدكتور محمد المعيط وزير المالية الكتاب الدوري الذي يوضح سير عملية صرف رواتب موظفي الدولة في جميع القطاعات الحكومية عن شهر أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يبدأ في الصرف يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 والذي تم تخصيصه لصرف رواتب موظفي 33 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية.

يعقبها صرف رواتب موظفي 22 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 وتم تخصيص يوم الأربعاء 26 أكتوبر لصرف رواتب موظفي 17 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية حيث تستعد الوزارة لتحويل أموال المرتبات في أول الأسبوع المقبل.

موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر

يتم صرف مرتبات أكثر من 6 ملايين من الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي عن شهر نوفمبر خلال الفترة من يوم 23 – 25 نوفمبر فيما تم تخصيص الفترة من يوم 26 – 28 لصرف رواتب المتخلفين عن الصرف في مواعيدهم المخصصة لهم وفقا للكتاب الدوري.

ترسل البنوك رسائل نصية للموظفين عبر هواتفهم المحمولة بإيداع أموال المرتبات في حساباتهم الشخصية ليتمكنوا من صرفها من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm في جميع محافظات الجمهورية وفقا للجدول الذي تم اعتماده مسبقا من وزارة المالية خلال الكتاب الدوري الذي يهدف إلى منع الزحام.

موعد صرف رواتب موظفي الدولة عن شهر ديسمبر

يحدد الكتاب الدوري مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 وشهر نوفمبر وديسمبر حيث أكد أن الفترة من 22 – 28 ديسمبر مخصصة لصرف مرتبات 6 ملايين مواطنين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث تم تخصيص 3 أيام لصرف الرواتب و3 أيام للموظفين المتخلفين عن الصرف في مواعيدها المحددة لهم في الكتاب الدوري.