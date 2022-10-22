مرتبات شهر أكتوبر 2022.. عملية الصرف تستغرق 7 أيام

تبدأ عملية صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 لموظفي الدولة في كل محافظات الجمهورية عن شهر أكتوبر الحالي خلال الفترة من 24- 30 أكتوبر 2022 ولمدة 7 أيام، وفقًا للمخطط الزمني للكتاب الدوري الذي تُصدره وزارة المالية.

وحدّدت وزارة المالية موعد بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 لكل الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة بجميع محافظات الجمهورية من خلال الكتاب الدوري ربع السنوي الذي ينظم عملية السحب من ماكينات الصرف الآلي للبنوك لتفادي الزحام والتكدسات أمام “atm” للبنوك وقت قبض الموظفين، حيث تقوم البنوك خلال فترة الصرف بتغذية كل الماكينات.

بوابة “المال نيوز” تستطلع، من خلال التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن موعد بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022

موعد بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022

تبدأ عملية صرف رواتب موظفي الدولة في كل محافظات الجمهورية عن شهر أكتوبر الحالي، خلال الفترة من 24- 30 أكتوبر 2022، ولمدة 7 أيام، وفقًا للمخطط الزمني للكتاب الدوري الذي تصدره وزارة المالية، حيث يخطر البنك الموظف بإيداع أموال راتبه في حسابه الشخصي لصرفه من أحد ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وأوضح الكتاب الدوري أن الفترة من 22- 28 نوفمبر هي الفترة المخصصة لصرف رواتب موظفي الدولة عن شهر نوفمبر 2022، وأن الفترة المخصصة لصرف رواتب شهر ديسمبر من 24- 30 ديسمبر 2022.

جدول صرف رواتب موظفي الدولة عن شهر أكتوبر 2022

خصصت الدولة يوم 24 أكتوبر 2022 لصرف رواتب موظفي وزارة (الزراعة، الري، التعليم العالي، التخطيط، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، المالية، التنمية المحلية، الاستثمار، التعاون الدولي، الكهرباء، العدل، الخارجية، جنيمع المديريات التابعة لهم).

وتم تخصيص يوم 25 أكتوبر 2022 لصرف رواتب موظفي (الجهاز المركزي للتنظيم والدارة، مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، الأزهر الشريف، دار الإفتاء، الهيئة العامة للرقابة المالية، رئاسة الجمهورية، هيئة النيابة الإدارية، رئاسة مجلس الوزراء، اللجنة العليا للانتخابات، المحكمة الدستورية، هيئة الرقابة الإدارية).

وفي يوم 26 أكتوبر 2022 يتم صرف رواتب موظفي وزارة (الطيران المدني، الداخلية، الاتصالات، الآثار، النقل، القووي العاملة، الإنتاج الحربي، الثقافة، التموين، الصحة، البيئة، الإسكان، التضامن الاجتماعي، البترول).

موعد صرف معاشات نوفمبر 2022

يتم تغذية ماكينات الصرف للبنوك “atm” خلال موعد بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 وصرف معاشات المتقاعدين عن العمل عن شهر نوفمبر لضمان عدم الزحام أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك في كل محافظات الجمهورية.