«مربوحة».. أغنية جديدة تقدمها لطيفة للمنتخبات العربية في كأس العالم

تستعد النجمة لطيفة لتقديم أغنية جديدة “مربوحة” في حفل افتتاح كأس العالم بقطر الذي سيقام في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر القادم.

وكشفت لطيفة عن كواليس الأغنية وتفاصيلها في لقائها ببرنامج “انسايدر بالعربي” الساعات الأخيرة فقالت: الأغنية ستكون مهداة للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم بقطر وهي تونس والمغرب والسعودية وقطر.

وأضافت تقول كلماتها “مربوحة وإحنا راية واحدة العرب” ، لافتة إلى أن أغنيتها الجديدة ستقدمها بصورة مميزة للجماهير وتعاونت فيها مع الموزع الموسيقي حمدي مهيري وإخراج شريف تريحني وإنتاج شركتها الخاصة وتقدم فيها شكلا عالميا من حيث الموسيقى والصوت والتصوير أيضا”.

يذكر أيضا أن لطيفة أحيت مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا بالسعودية، وذلك ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب وحضر الحفل جمهورا كبيرا.