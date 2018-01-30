مران قوي لمستبعدى الأهلى من قمة الدراويش

خاضت مجموعة اللاعبين الذين لن يشاركوا في قمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام الإسماعيلي “الدراويش” فى الثامنة مساء اليوم، مرانًا قويًا صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قاده طارق عبدالعزيز، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، وشهد مشاركة أحمد فتحي وكريم نيدفيد، وحسين السيد وعمرو بركات.

وشارك محمود الجزار، المدافع المنضم حديثا للنادي الأهلي من كهرباء الإسماعيلية، مرانه الأول مع القلعة الحمراء، مع مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة اليوم، بعدما أعلن عبدالعزيز عبدالشافي، المدير الرياضي للنادي، تعاقد الأهلي مع اللاعب لمدة 4 سنوات ونصف.

وأدى الثنائي حسام عاشور، ومروان محسن، لاعبا الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش المران، و قام الأول بأداء تدريبات تأهيلية وجلسة علاجية داخل صالة الجيمانزيوم بالنادى، فيما أدى الثانى مرانه التأهيلي في ملعب مختار التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل.

ويعاني “عاشور” من كدمة في الركبة تعرض لها خلال مران الفريق، فيما أصيب مروان بجزع في الكاحل خلال المران، وهى الإصابة التي أبعدته عن مباراة الرجاء الماضية، و عن مواجهة الإسماعيلى ، على استاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن الجولة الـ21 بمسابقة الدوري الممتاز.

