مران الزمالك.. تدريبات إضافية فى الجيمانزيوم وجلال يحفز إبراهيم

جلسة لكمال مع الحراس.. وراحة لبوكو.. ومشاركة النقاز على المصرى خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبه على ملعب "عبد اللطيف أبو رجيلة" بمقر النادى، استعدادًا لمواجهة وادى دجلة، التى ستقام فى الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن لقاءات الجولة الرابعة و

جلسة لكمال مع الحراس.. وراحة لبوكو.. ومشاركة النقاز



على المصرى



خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبه على ملعب “عبد اللطيف أبو رجيلة” بمقر النادى، استعدادًا لمواجهة وادى دجلة، التى ستقام فى الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من الدورى المصرى الممتاز.

وعقد إيهاب جلال المدير الفني للفريق، جلسة منفردة مطولة مع محمد إبراهيم صانع الألعاب، على هامش المران، طالب اللاعب خلالها بالحصول على فرصة في الفترة المقبلة، وأكد جلال لإبراهيم، على أن الفرصة أمامه، طالما يتدرب بجدية، وأنه سيسانده للعودة لمستواه.

وتغيب الغاني نانا بوكو مهاجم الفريق، عن المران، بسبب إصابته بكدمة في الركبة، وفضل الجهاز الفني منحه راحة من أجل عدم تفاقم إصابته، وخاض محمود علاء مدافع الفريق، تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز، بعدما شعر اللاعب ببعض الآلام في ركبته اليسرى، وقام بوضع ثلج على ركبته لتخفيف الآلام.

وشارك التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن، في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تحسن حالته من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، والتي ابتعد بسببها عن مباراة فريقه الأخيرة أمام سموحة، وبات الدولى التونسى قريبًا من اللحاق بمباراة وادي دجلة.

وطلب إيهاب جلال من اللاعبين خوض تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم، قبل خوض التدريبات الجماعية اليوم، وجاء قرار المدير الفنى للقلعة البيضاء، من أجل زيادة معدلات اللياقة البدنية للاعبين، لتساعدهم فيما تبقى من لقاءات الموسم، سواء محليا أو إفريقيا.

وحرص مصطفى كمال مدرب حراس مرمى الفريق، على بدء مران الحراس، قبل نزول بقية اللاعبين لأرض الملعب، حيث عقد اجتماعا قصيرا مع الحراس، قبل المران من أجل توجيه بعض النصائح الفنية لهم، فيما أدى الرباعي أحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم “جنش” وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف التدريبات بالجري حول الملعب، قبل خوض مران قوى مع مدرب الحراس.