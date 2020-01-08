مران الزمالك.. تأكد جاهزية ساسى لزيسكو.. وتدريبات إضافية لشيكابالا

صل طارق حامد، لاعب وسط الفريق، على راحة من مران اليوم بسبب تواجده أمس الثلاثاء في الغردقة، لحضور حفل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لاختيار الأفضل فى 2019

اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع محمد أسامة طبيب الفريق، في جلسة مطولة قبل إنطلاق تدريبات الفريق الجماعية، التى أقيمت صباح اليوم، على ملعب عبداللطيف أبو رجيله، بمقر النادى.

وحضر الجلسة أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، والدكتور عمرو المطراوي، أخصائي التأهيل، للاطمئنان على الحالة الطبية لبعض اللاعبين، والاتفاق على بعض التفاصيل، فيما يخص النظام التأهيلي لهم .

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، فى المباراه التى ستقام مساء الجمعة المقبل على ستاد السلام، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .

فيما اجتمع سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق بالتونسي فرجاني ساسي، لاعب الوسط، بعد انتهاء المران، للتأكيد على دور الأخير في المباراة المقبلة، ومطالبته بعدم الالتفات للشائعات التي تحاصره الفترة الأخيرة.

وأكد اللاعب لمدربه على جاهزيته لخوض المباراة، بعد العودة من تونس وخوض التدريبات، مشيرا إلى أن كل تركيزه منصب لبذل أقصي جهده لخدمة الفريق في المرحلة الهامة المقبلة.

وعلى صعيد المران أدى محمود عبدالرازق “شيكابالا”، والكونغولي كابونجو كاسونجو، ثنائي الفريق، تدريبات إضافية خاصة، في نهاية المران تحت قيادة كارتيرون.

جاء ذلك من أجل زيادة معدلات اللياقة البدنية لهما، قبل أن يخضع الثنائى لتدريبات بدنية، ثم الجري حول الملعب، وأعقبها فقرة خاصة بالتسديد على المرمى. وواصل عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، خضوعه للبرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبى، لزيادة معدلات لياقته البدنية، حيث يؤدى تدريبات إضافيه فى الملعب والجيمانزيوم.

وحصل طارق حامد، لاعب وسط الفريق، على راحة من مران اليوم، بسبب تواجده أمس الثلاثاء، في الغردقة، لحضور حفل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”، لاختيار الأفضل فى 2019، وكان حامد من المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب داخل القارة، على أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية غدا الخميس، استعدادا لمواجهة زيسكو.

كما أعفى الجهاز الفنى، محمد عبدالغني، مدافع الفريق، من المران، وفضل إعطاءه راحة من التدريبات الجماعية، بسبب معاناته من الإجهاد، حيث منحه الجهاز الفني راحة على أن ينتظم في مران غدا بشكل طبيعي .