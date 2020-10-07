مراكز CDCP : العدوى من فيروس كورونا من خلال الهواء وليس الأسطح

أعلنت المراكز الأميركية CDCP رسمياً أنّ فيروس كورونا المميت يمكن أن ينتقل عبر الهواء، في موقف ينسجم مع آراء علماء كثيرين يطالبون منذ أشهر بأخذ هذا الاحتمال بجديّة أكبر.

حدّثت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDCP توصياتها الصحية المنشورة على موقعها الإلكتروني لتحذر من أن بعض أنواع العدوى ومنها مرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا يمكن أن تنتقل في قطرات رذاذ صغيرة وجزيئات يمكن أن تطفو في الهواء لدقائق أو ساعات وأنّ الطريقة الرئيسية لانتقال العدوى تبقى قطرات الرذاذ التنفسية من مختلف الأحجام والتي ينثرها المصاب عند العطس والسعال والغناء والكلام والتنفّس.

وأوضحت مراكز CDCP أن الأمراض التي تنتقل العدوى منها عبر الهواء بالإضافة إلى فيروس كورونا منها الحصبة، والجدري، والسلّ.

وتؤكد مراكز CDCP على أن انتقال العدوى عبر أسطح ملوّثة من كوفيد 19 ليست طريقة شائعة لتفشّي العدوى من الوباء المميت.

العدوى من فيروس كورونا تنتقل فقط من خلال ملامسة الأسطح

وساد الاعتقاد في البداية أن العدوى من فيروس كورونا تنتقل فقط من خلال ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس والمصافحة والتقارب الاجتماعى.

ولذلك تحولت القفازات والمواد المطهرة مثل الكحول وغيره إلى أدوات للوقاية خلال الشهور الأولى من انتشار كورونا واعتباره وباء عالمى. العدوى من فيروس كورونا

وحث 239 باحثا وخبيرا في يوليو الماضي، منظمة الصحة العالمية على الإقرار بأن كوفيد 19 ينتقل أيضا عبر الهواء.

وذكرت شبكة سكاى نيوز أن فيروس كورونا يمكنه إصابة أشخاص يتواجدون بمسافة نحو مترين من الشخص المصاب، أو بعد مغادرته.

لكن التحديث الذي يأتي بعد 10 أشهر من بداية الوباء يتفق مع دراسات تظهر أنّ هذا الفيروس وإن كان أقلّ عدوى من الحصبة، يمكن أن ينتقل أبعد من مترين.

وكانت مراكز CDCP تستبعد هذه الفرضية واتفقت معها منظمة الصحة العالمية عند ظهور فيروس سارس أو كورونا 2.

ولم يطرأ أي تعديل لتوصيات مراكز CDCP وأهمها التباعد المادي، وضع الكمامات، غسل اليدين، تجنّب الأماكن المغلقة المكتظّة، وعزل المرضى.

وكتب خبراء بجامعات كاليفورنيا وميريلاند وفرجينيا تيك وغيرها أن الفيروسات في الهواء تطفو لثوان ولساعات، مثل الدخان، ويمكن أن تستنشق.

العدوى من الوباء من الهواء وليس الاسطح

وتشير التقديرات الجديدة لمراكزCDCP إلى أن فيروس كورونا يستطيع أن ينتقل في الهواء داخل مكان مغلق لمسافة مترين تقريبا.

وسجلت المراكز الأميركية CDCP هذا النوع من العدوى بكوفيد 19 داخل الأماكن المغلقة والمزدحمة والتي لا تحظى بتهوية ملائمة.

وكان الشخص المصاب بعدوى كورونا يتنفس بشكل كثيف أى أنه يلهث كما يحصل عندما يغني الإنسان أو يقوم بالتمارين الرياضية.

وبسبب هذا التضارب في الآراء العلمية حول انتقال العدوى لم تظهر توصيات ارتداء الكمامة الواقية إلا فى أبريل الماضي.

أما منظمة الصحة العالمية فنصحت بارتداء الكمامة في يونيو الماضي، فقط بعدما استشرى الوباء على نطاق واسع في العالم.

ويعتقد بعض العلماء الآن تفشي العدوى بشكل أكبر ناجم عن الاهتمام بغسل اليدين وتعقيم الأسطح وعدم الاهتمام بارتداء الكمامات.

وكانت نصيحة العلماء مع بداية تفشي فيروس مرض كوقيد 19 تعتمد على طرق تجنب عدوى أمراض تنفسية أخرى.

وشددوا على أهمية غسل اليدين وتعقيم الأسطح، خاصة مع اعتقاد بعضهم أن الفيروس يمكنه البقاء على الأسطح لساعات أو أيام.

لكن مع توفر المزيد من المعلومات والدراسات عن كورونا شددت مراكز CDCP fأهمية ارتداء الكمامات للوقاية من العدوى من الرذاذ المتطاير من أنف أو فم المصابين.

وقالت مونيكا غاندى أستاذة الطب بجامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، لمجلة العلوم الأميركية “نوتيلوس”، إن أسهل طريقة للإصابة بالفيروس عبر رذاذ المصابين وليس من خلال الأسطح.