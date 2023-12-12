«مراكز» و«سينك سكول» تعززان مستوى التعاون الإبداعي من خلال قمة ديستركت فايف

أعلنت شركة مراكز العقارية إطلاقها الفاعلية الثانية لقمة “سينك” على أرض الواقع في مشروعها الرائد “ديستركت فايف”، وذلك بالشراكة مع “سينك سكول” و”رايز أب”، مما يؤكد التزام “مراكز” بتوفير منصة للمبدعين والمهنيين التربويين ورواد الأعمال للتواصل والاحتفاء بالإبداع والخروج بأفكار مُلهمة مبتكرة.

وتمّ إطلاق “سينك سكول” على أرض الواقع في ديسمبر 2019 خلال قمة “رايز أب”، ونَمَت لتشمل أكثر من 150 ألف عضو على صفحة فيسبوك الخاصة بهم، مع أكثر من 350 من كبار المهنيين، و5000 ساعة من المحتوى التعليمي.

قمة سينك سكول

وتتماشى قمة “سينك”، التي تستضيفها “ديستركت فايف”، بسلاسة مع إيمان “مراكز” الراسخ بـ”قوة المكان”، وكيف يمكن أن يخلق تجارب فريدة للعملاء، وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع الابتكار.

وقد أعرب أشرف مقلد، الرئيس التجاري للتجزئة لشركة مراكز، عن سعادته بهذا التعاون، قائلًا: “في مراكز، تُعدّ السمة الأساسية المميزة لمشروعاتنا هي الابتكار”.

دعم الابتكار

وتابع: “لذا كان من المنطقي أن نتحالف مع من يشاركنا المنهج والفكر، مثل سينك سكول، من خلال إطلاق قمة سينك الثانية ليجتمع مبتكرو الجيل في ديستركت فايف”.

فمن خلال توفير منصة للمهنيين والمبدعين في مجالات عدة للتواصل والتعلم وعرض مواهبهم، نهدف إلى تعزيز الابتكار ودفع نمو الصناعة الإبداعية في مصر.

وتشكل “ديستركت فايف” بمجتمعها المتكامل، والذي عملنا على دمجه بمجمع المكاتب الإدارية، والمعروفة أيضًا بأجوائها المبتكرة والديناميكية، والتي استضافت العديد من الفعاليات المماثلة، الخلفية المثالية لهذا الاحتفال بالإبداع”.

الجدير بالذكر أن قمة “سينك” في “ديستركت فايف” تضمنت برنامجًا شاملًا يجمع المبدعين من مجالات متنوعة، بما في ذلك الفن والتصميم وصناعة الأفلام والإعلانات وخلق المحتوى وريادة الأعمال الإبداعية.

سلسلة المحادثات

لم تكن الفاعلية مجرد سلسلة من المحادثات والحلقات النقاشية التعليمية؛ بل كانت تجربة شاملة تضمنت أنشطة جذابة مثل: ورش العمل والمسابقات والألعاب وفرص التواصل المنظمة.

من جانبه أكد مصطفى شرارة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Excuse My Content and SYNC School، التأثير المهم لقمة سينك سكول. “نحن سعداء بهذه الشراكة مع مراكز في قمة سينك سكول الثانية، حيث ننقل رؤيتنا في العمل على تشجيع التعلم والنمو في الصناعة الإبداعية إلى ديستركت فايف”.

“ولا تقتصر هذه الفاعلية على كونها مجرد تجمُّع تعليمي فحسب، بل هي تعتبر احتفالًا بالإبداع، ومركزًا للإلهام، ومنصة للأفراد لإطلاق العنان لإمكاناتهم الكامنة والكاملة. نحن متحمسون لأن نكون جزءًا من هذه الرحلة الرائعة”.

قائمة المتحدثين

وضمّت قائمة المتحدثين في قمة سينك متحدثين متميزين من كل المجالات الإبداعية، بما في ذلك علي علي، المدير التجاري ومؤسس “Good People”، وكريم أبو جمرة، الرئيس التنفيذي لـPeace Cake، وديانا شعبان، مصممة الأزياء والمديرة الإبداعية، وهاني محفوظ، مصمم جرافيك وفنان بصري، وغيرهم.

كما حصلت الفاعلية على دعم من العلامات التجارية والشركات البارزة مثل ريد بول، جي إل سي، رايز أب، طارق نور للاتصالات، بيس كيك، جود بيبول، فوتوبيا، نتوورك، كايرو ديزايناثون، وبنك الكساء المصري.

بالإضافة إلى ذلك، أدى التعاون مع 2oolAmeme وSociety of Play إلى دمج فرص التواصل والألعاب في التجربة التي استمرت ثلاثة أيام.

ديستركت فايف

الجدير بالذكر أن ديستركت فايف نمَت وتطورت لتصبح في طليعة مشهد البيع بالتجزئة، تماشيًا مع التزام “مراكز” الراسخ بتعزيز الإبداع والابتكار، وقد عكفت على التطوير، حيث تَواصل دفع الحدود وإلهام الأفراد والمبدعين والمجتمع ككل من خلال جهودها الحثيثة لعقد الشراكات الرائدة مع غيرها.

وتتزامن فاعلية قمة سينك مع فترة مثيرة لديستركت فايف، حيث تنضم المزيد من الشركات إلى مجمع المكاتب النابض بالحياة.

ويجسّد هذا المشروع الرؤية المبتكرة لشركة مراكز في التطوير، حيث يخلق مساحات تحفز الشغف لدى المفكرين المبتكرين، وتشجع المستكشفين الإبداعيين، وتحتفي بالرواد في كل المجالات.